Magyarország továbbra is az egyik legvonzóbb beruházási célpont Európában

Az egy hatalmas teljesítménye a magyar embereknek és a magyar gazdaságnak, hogy a romló európai gazdasági körülmények ellenére is a nagy nemzetközi vállalatok továbbra is bíznak Magyarországban. Magyarországot. A három legnagyobb hitelminősítő vállalat mindegyike továbbra is egy beruházásra, befektetésre érdemes országként tartja számon