Szijjártó Péter a közel-keleti béke lehetőségéről beszélt

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az ENSZ Biztonsági Tanácsának közel-keleti helyzettel foglalkozó nyílt vitáján leszögezte, hogy Közép-Európa biztonsága szorosan összefügg a Közel-Kelet biztonságával, s ekként Magyarország többszörösen is érdekelt abban, hogy a béke és a stabilitás visszatérjen a régióba.

Szijjártó Péter elítélte a szíriai eseményeket

Fotó: MTI

Támogatásáról biztosította a gázai tűzszünetről és a Hamász túszainak kiszabadításáról szóló esetleges megállapodást, mondván, hogy ez visszaadhatná a térség lakosainak jogát a mindennapos bombázások és rakétatámadások nélküli, biztonságos, nyugodt élethez. Majd közölte, hogy egy ilyen egyezmény lehetővé tehetné a továbbra is fogva tartott, de remélhetőleg még életben lévő magyar túsz hazajuttatását is. Továbbá a Hamász által elhurcolt emberek azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására szolított fel. Szijjártó Péter arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt évtizedekben számos kísérlet történt a Közel-Kelet stabilitásának és biztonságának visszaállítására, azonban egy kivételével mind sikertelen volt, ez az egy pedig Donald Trump amerikai elnök nevéhez fűzödik az Ábrahám-megállapodások tető alá hozásával. Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy az Izrael és több arab ország közötti kapcsolat normalizálását elhozó egyezmény visszaadta a reményt, hogy a közel-keleti nemzetek, népek egyszer majd békében élhetnek egymás mellett, terrortámadások nélkül.

Reméljük, hogy a körülmények lehetővé teszik Trump elnök számára, hogy folytassa erőfeszítéseit az Ábrahám-megállapodások még szélesebb körű elterjesztése érdekében

– mondta. Valamint tudatta, hogy az ezeréves keresztény államisággal rendelkező Magyarország felelősséget érez az üldözött, nehéz helyzetben lévő keresztény közösségek iránt. Aláhúzta, hogy a magyar kormány már körülbelül 70 millió dollár értékben nyújtott támogatást a közel-keleti keresztény közösségek számára, például a katolikus egyház humanitárius és szociális programjaihoz is hozzájárultak a Gázai övezetben. A miniszter végül élesen elítélte a keresztényekkel szemben végrehajtott brutális szíriai mészárlásokat.

Ez teljességgel elfogadhatatlan, ezen brutális terrortámadásokat alaposan ki kell vizsgálni

– mondta.

Amikor a közel-keleti konfliktus békés megoldásáról van szó, amikor arról van szó, hogy visszaadjuk a közel-keleti embereknek a jogot, hogy mindennapos bombázások és terrorista támadások fenyegetése nélkül élhessék az életüket, akkor Magyarországra számíthatnak

– fűzte hozzá.