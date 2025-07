Szijjártó Péter a magyar gyógyszergyártásról beszélt – videó

Szijjártó Péter az Egis Gyógyszergyár Zrt. friss beruházásának bejelentésén kifejtette, hogy a több mint 110 éve alapított vállalat 14,5 milliárd forint értékben tovább bővíti a körmendi gyárának kapacitásait, amihez az állam 3,5 milliárd forint támogatást biztosít, így segítve elő a munkahelyteremtést.

Szijjártó Péter szerint új munkahelyek jöhetnek létre

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A külügyminiszter szerint hamarosan bővülhet az Egis üzeme.

Az Egis ma Magyarországon 3800 embernek ad munkát, és nagyon közel van az az állapot, amikor már ez a 4000 fölötti kategóriába fog átcsúszni

– fogalmazott. Majd üdvözölte azt, hogy a hazai alapítású cég termékei iránt egyre dinamikusabban nő a nemzetközi kereslet is, amiért tesznek is, hiszen tavaly például húszmilliárd forintot költöttek kutatás-fejlesztésre, és Magyarországon már több mint 650 féle gyógyszert gyártanak. Szijjártó Péter emlékeztetett a koronavírus-járványt övező nehézségekre, s leszögezte, hogy talán soha nem látott fontosságú feladattá vált az egészségügyi kihívásokkal szembeni védekezés és a megelőzés.

Ebben kulcsszerepe van a gyógyszeriparnak, ezért itt, Magyarországon a kormány – ahogyan eddig is, a jövőben is – minden támogatást meg fog adni ahhoz, hogy a magyar gyógyszeripar képviselői a világ élvonalába tartozzanak

– hangsúlyozta.

A gyógyszeripari kapacitások és a gyógyszeripari kapacitások minősége jelenti a sikert az egészségügyi kihívásokkal szembeni védekezésben

– tette hozzá. Jó hírnek nevezte, hogy a magyar gyógyszeripar nemzetközi mércével mérve is rendkívül versenyképes, és rámutatott, hogy az autóipar mellett a magyar gazdaság másik gerincoszlopáról lehet beszélni. Illetve aláhúzta, hogy a szektor a magyar gazdaság dimenzióváltásának is az egyik fő záloga, ugyanis az ágazat abszolút első helyen áll abban, hogy bevételarányosan mennyit fordítanak innovációra. A miniszter érintette azt is, hogy a magyar exportteljesítmény folyamatosan és dinamikusan bővül. Ma hazánk a 19. legnagyobb gyógyszerexportőr a világon, miközben lakosságszám tekintetében csak a 95. helyen áll a világranglistán, tájékoztatott. Továbbá elmondta, hogy ebben szerepe lehetett annak is, hogy az elmúlt tíz évben ez a mostani már a 34. nagy gyógyszeripari beruházás, amelyhez a kormány pénzügyi támogatást nyújt.

Az összesen 36 milliárd forintnyi kormányzati támogatás 240 milliárd forintnyi gyógyszeripari beruházást hozott létre Magyarországon, amellyel több ezer új munkahely is létrejött

– tudatta. Végül pedig arra is kitért, hogy Vas vármegye nagyban hozzájárul a magyar gazdaság teljesítményéhez, az ipari termelés tíz év alatt 60 százalékkal bővült, értéke mára meghaladja az 1800 milliárd forintot.

Nem csoda, hogy a munkanélküliség bőven három százalék alá csökkent a vármegyében. Ebben lehet, hogy némi szerepe volt annak, hogy az elmúlt tíz esztendőben 63 nagy beruházáshoz adott támogatást itt a kormány, amelyek összesen 620 milliárd forintnyi beruházást hoztak létre

– összegzett.