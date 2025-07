Szijjártó Péter nem hagyta szó nélkül Zelenszkij fenyegetését

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az előző napi ukrán nagyköveti értekezleten elhangzott Zelenszkij-beszédére reagálva sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy Ukrajna elnöke rendkívül ellenségesen tekint Magyarországra, a magyar nemzetre, így a Kárpátalján élő magyarokra is.

Szijjártó Péter reagált Zelenszkij fenyegetőzésére

Fotó: Purger Tamás / MTI

Szijjártó Péter reagált Zelenszkij fenyegetőzésére

Mint arról mi is beszámoltunk, Zelenszkij elnök agresszív üzengetésbe kezdett, amire most Szijjártó Péter is reagált.

Magyarországot, a magyar embereket ő jól láthatóan ellenségként kezeli. Ez az elmúlt hosszú évek alatt bizonyossá vált mindenki számára, hiszen immáron hosszú évek óta veszik el és tiporják sárba a kárpátaljai magyarok jogait

– mondta.

Ezek a törvényi rendelkezések oda vezettek, hogy mára templomot gyújtanak fel, magyar embert vernek halálra, mert nem akar a háborúba menni, nem akar részt venni egy esztelen öldöklésben. Ebből a szempontból Zelenszkij elnöknek ez a fenyegetőzése csak megerősíti azt, hogy ő ellenségként tekint ránk

– folytatta.

Szeretném világossá tenni, hogy bárhogy fenyegetőzik Zelenszkij elnök, Magyarország nem támogatja Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz. Hiába fenyegetőzik, hiába zsarol, hiába próbál zsaroltatni Brüsszellel, a kétmillió ember szavazata a Voks 2025-ön egy kötelezettséget jelent a magyar kormány számára

– tette hozzá. Szijjártó Péter ezután reagált azokra a vádakra is, amelyek szerint a magyar kormánynak köze lehetett a palágykomoróci templom felgyújtásához.

Az, hogy vannak olyan magyar állampolgárok, akik magyarokat vádolnak magyarok elleni bűncselekményekkel, ez szerintem az adott személyekről állít ki egyrészt egy nagyon durva szegénységi bizonyítványt, másrészt pedig világossá teszi, hogy az ukránoknak vannak embereik a magyar politikában, és vannak embereik a magyar úgynevezett szakértői meg elemzői világban, akik azért kapják a zsoldjukat, hogy az ukrán narratívát terjesszék Magyarországon

– mondta a vádakat megfogalmazó Rácz Andrásra utalva.

Hogy ez a hazaárulással milyen viszonyban van, ezt szerintem mindenki maga képes értékelni. Szeretném világossá tenni, hogy Magyarország kormánya – amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak –, mindig ki fog állni minden határon túli magyarért, így a kárpátaljai magyarokért is természetesen

– hangsúlyozta.