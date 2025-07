Szijjártó Péter újabb dörgedelmes üzenetet küldött Majkának

Az immáron, hogy is mondjam, szokásossá váló szórakoztatóipari kérdésre is gyorsan válaszolok, bár megmondom őszintén, hogy külpolitika és a szórakoztatóipar kapcsolata nyomán ennél azért, hogy is mondjam, kevésbé szoros kötelékre vágytam. De azzal tudnám leginkább elmondani az érzéseimet ezzel kapcsolatban, vagy a véleményemet, ha azt mondanám, hogy én egészen biztosan soha nem piszkítanék oda, ahonnan segítséget kértem, és kaptam is akkor, amikor a legnagyobb bajban voltam. Nekem ez a véleményem erről a kérdésről.