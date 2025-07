Szlovénia izraeli minisztereket tiltott ki

Tanja Fajon szlovén külügyminiszter közlése szerint a lépés egyértelmű üzenet: Szlovénia nem tűri az olyan politikai szereplők beutazását, akik nyíltan támogatják a palesztin lakosság elleni erőszakot. Júniusban Ausztrália, Kanada, az Egyesült Királyság, Új-Zéland és Norvégia már hasonló szankciókat vezetett be Ben Gvir és Bezalel Szmotrics ellen, írja a The Times of Israel.

Tanja Fajon szlovén külügyminiszter (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Katharina Kausche)

Ben Gvir, az Otzma Jehudit párt vezetője, valamint Szmotrics, a Vallásos Cionizmus párt elnöke, hosszú ideje nemzetközi kritikák kereszttüzében állnak a gázai háborúval kapcsolatos radikális nézeteik miatt. Mindketten többször kijelentették, hogy meg kell akadályozni a humanitárius segélyek bejutását a Gázai övezetbe, amíg a Hamász fogva tartja az izraeli túszokat. Emellett támogatják izraeli telepesek visszatérését Gázába a háború lezárása után.

Ciszjordániában is jelentős befolyással bírnak: Ben Gvir, aki a rendőrségért felel, gyakran elmulasztja a palesztinokat támadó telepesek letartóztatását, míg Szmotrics a telepek bővítését és izraeli annektálást szorgalmaz.

Szlovénia már korábban is markáns álláspontot képviselt a gázai háborúval kapcsolatban

Májusban Natasa Pirc Musar államfő az Európai Parlamentben tartott beszédében „népirtásnak” nevezte az izraeli hadműveletet. Ugyanebben a hónapban Szlovénia öt másik európai állammal közösen elutasította, hogy Izrael demográfiai vagy területi változásokat idézzen elő Gázában.

Natasa Pirc Musar, Szlovénia elnöke az Európai Parlament, az Európai Unió intézményének plenáris ülésén Brüsszelben (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand)

A Gázai övezetben folyó háborút az váltotta ki, hogy 2023. október 7-én mintegy 5 ezer, Hamász által vezetett fegyveres tört be Izrael területére, megölve mintegy 1 200 embert és 251 túszt ejtve. Az izraeli válaszcsapásokban – a Hamász által irányított gázai hatóságok szerint – több mint 58 ezer ember vesztette életét, bár ezek a számok nem tesznek különbséget civilek és harcosok között.

Izrael elutasítja a háborús bűnökről és népirtásról szóló vádakat, és hangsúlyozza: a hadsereg a nemzetközi jog szerint jár el, valamint folyamatosan törekszik a civil áldozatok elkerülésére és a humanitárius segélyek biztosítására. Szlovénia 2024-ben elismerte a palesztin államiságot, követve Írország, Norvégia és Spanyolország példáját. Izrael ezt a lépést élesen bírálta, mondván: az elismerés a Hamász terrortámadását jutalmazza. Eddig közel 150 ország ismerte el hivatalosan a palesztin államot.