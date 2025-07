Itt van Brüsszel botrányos terve: hihetetlen mennyiségű pénzt kaphat Ukrajna

Egyre nagyobb mértékű támogatásban részesül Ukrajna – az Európai Unió bővítési biztosa szerint már most is egy újfajta Marshall-terv valósul meg. A támogatás Ukrajnának nemcsak pénzügyi, hanem geopolitikai és katonai átrendeződést is jelent.

Vágólapra másolva!

Már működik az Ukrajnának szánt uniós, „Marshall-terv” – jelentette ki Marta Kos, az EU bővítési biztosa. A cél: hosszú távon is a támogatás Ukrajnának pénzügyi, katonai és geopolitikai értelemben. A cél a pénzügyi támogatás Ukrajnának, a képen az Európai Bizottság épülete Fotó: AFP

Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas Újabb EU-támogatás Ukrajnának Ukrajnát támogatni annyit tesz, mint saját magunkat támogatni – jelentette ki Marta Kos, az Európai Unió bővítési biztosa. A biztos szerint az uniós támogatás már most egyfajta Marshall-tervként működik, amely túlmutat a pénzügyi segítségen, és geopolitikai, valamint katonai átrendeződést is magával hoz. Kos elmondta, hogy a jelenlegi rendszer „új típusú Marshall-tervként” is értelmezhető, és 2026-ra, illetve 2027-re már előre kell látni, milyen módon lehet további segítséget nyújtani. Ennek megfelelően új európai költségvetési ciklus kezdődhet majd – egy hét évre szóló pénzügyi kerettel. Egyértelmű, hogy a következő, 2028-tól 2035-ig tartó pénzügyi időszakban lesz egy, azt mondanám, Ukrajnának szánt külön keretösszeg. – tette hozzá, megjegyezve, hogy a következő napokban pontosabb információkat is meg tud majd osztani erről. A biztos hangsúlyozta, hogy a kérdés nem egyszerű költségvetési hiányról szól, hanem célzott támogatási szükségletekről. Mint mondta: Nem feltétlenül nevezném hiánynak, csak fel kell mérnünk a kormányuk igényeit, és akkor majd megfelelő segítséget nyújtunk. Kos emlékeztetett arra is, hogy jelenleg is jelentős összegeket utalnak az ukrán költségvetésbe – többek között a közalkalmazotti fizetések biztosítására. További információt és a teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashat.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!