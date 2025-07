Húzós buli: 89-en súlyosan megsérültek egy berlini technopartin

A német fővárosban komoly, évtizedes hagyományai vannak a rave- vagy technopartiknak.

Az eső ellenére sokan vettek részt a hétvégi technopartin Berlinben

Fotó: Manuel Genolet/DPA

A múlt hét végén rendezték Berlinben a „Rave The Planet” nevű bulit, ami ezúttal is adott munkát rendesen a hatóságoknak.

Összesen 400 embert kellett ellátniuk a mentőknek, közülük 89-et komolyabb sérüléssel, s 69-et kórházba is szállítottak. A mentőszolgálat mintegy 400 beteget látott el az esős partin. A tűzoltó szóvivője szerint leggyakrabban „klasszikus rendezvényszimptómákról” volt szó, azaz alkohol- vagy drogfogyasztás okozta problémákról. Több testi sértéses eset is előfordult. Sok esetben súlyos sérülésekről volt szó, sőt, életveszélyes sérülteket is kezeltek – írja a Bild.

A szervezők szerint szombaton az esős időben körülbelül 200 ezer ember bulizott a berlin-tiergarti partin. A helyi rendőrségi szóvivő több mint 100 ezer résztvevőről számolt be. Amúgy tavaly körülbelül 300 ezer ember vett részt az eseményen. A mentőszolgálat adatai szerint 2024-ben mintegy 600 alkalommal kellett segítséget nyújtaniuk.