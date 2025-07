Megdöbbentő kettős gyilkosság rázta meg Los Angelest – hidegvérrel ölt az elkövető

A rendőrség hétfőn ment ki a 4,5 millió dolláros házhoz egy jóléti ellenőrzésre, miután vért találtak a bejárat közelében. Bent a házban a tehetségkutató producert Kaye-t és Delucát külön szobákban, lőtt sebekkel találták meg. A hatóságok azonnal kettős gyilkosságként kezdték vizsgálni az ügyet – írja a The Guardian.

A tehetségkutató producer Robin Kaye és Thomas Deluca, a zenei élet elismert alakjai tragikus körülmények között vesztették életüket Los Angelesben

Fotó: Unsplash

A tehetségkutató stábja gyászol

A rendőrségi nyomozás szerint a 22 éves Raymond Boodarian július 10-én próbálta kirabolni a házat, de a házaspár rajtakapta. A fiatal férfi ekkor hidegvérrel lelőtte őket, majd elmenekült. A gyanúsítottat azóta elfogták és őrizetbe vették. A rendőrség hangsúlyozta, hogy nem voltak erőszakos behatolásra utaló nyomok, így valószínűleg nyitott ajtón keresztül jutott be az épületbe.

Robin Kaye 2009 óta dolgozott az American Idol stábjában, és 15 évadon át segítette a műsor sikerét. Emellett olyan produkciókban is részt vett, mint a Buffy, a vámpírok réme, a Miss Universe vagy a The Singing Bee. Férje, Thomas Deluca énekesként és dalszerzőként ismert, többek között Kid Rock és Micky Dolenz számára is írt dalokat, saját albumai pedig Down to the Wire és Street Rock címmel jelentek meg.

Az American Idol hivatalos közleményben búcsúzott Kaye-től: „Robin az Idol család alapköve volt 2009 óta, mindenki szerette és tisztelte, aki kapcsolatba került vele. Örökké a szívünkben él majd, és együttérzésünket fejezzük ki családjának és barátainak.”