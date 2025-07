Ezért ne egyen sajtot lefekvés előtt – meglepő, mit okozhat

Sokan tapasztalták már, hogy egy-egy késő esti étkezés hatással lehet az éjszakai pihenésre. Egy új kutatás szerint a tejtermékek különösen érdekes szerepet játszhatnak abban, hogyan alszunk, és milyen álmokkal ébredünk. A friss adatok új megvilágításba helyezik a táplálkozás és az álomvilág közötti kapcsolatot - írja a FITBOOK.

A tejtermékek alvás előtt nem ajánlottak - Fotó: QUENTIN DE GROEVE / Hans Lucas

Tejtermékek és az álomvilág: meglepő összefüggések

Egy kanadai kutatás 1000-nél is több egyetemi hallgató bevonásával vizsgálta az étkezési szokások és az éjszakai tapasztalatok kapcsolatát. Az eredmények szerint sokan számoltak be arról, hogy egyes ételek – köztük különösen a tejtermékek – befolyásolják, hogyan alszanak, sőt milyen álmokat látnak. A tanulmány több szempontból is elemezte, hogyan hatnak az ételek a tudattalan folyamatokra, és milyen szerepet játszanak az emésztési problémák vagy az esti nassolás az álomélmények alakulásában.

Az ételek nemcsak ébrenlétünkben, hanem álmainkban is fontos üzeneteket hordozhatnak.

