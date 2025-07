Húsz éve történt az eddigi legsúlyosabb londoni terrormerénylet

Hétfőn emlékeznek meg Londonban a brit fővárost ért eddigi legsúlyosabb terrortámadás huszadik évfordulójáról, amelynek dátuma - 7/7 - a 2001. szeptember 11-ei amerikai merényletsorozat időpontjára utaló 9/11-hez hasonlóan azóta a beszélt és írott angol nyelv szótárának állandó kifejezésévé vált.

Fiatal lány egy terrorellenes plakáttal a Trafalgar téren tartott megemlékezésen 2005. július 14-én, a július 7-i londoni merényletek áldozataiért Fotó: PACO SERINELLI / AFP

Terrortámadás Londonban

2005. július 7-én kora reggel négy hátizsákos fiatalember szállt fel a Londontól északra fekvő, elsősorban repülőteréről ismert Luton kisváros vasútállomásán a londoni King's Cross pályaudvarra tartó vonatra. A biztonsági kamerák által rögzített utazás végállomásán, a King's Crosson rövid megbeszélés után szétváltak, négyen négyfelé indultak.

Mintegy negyedórával később a brit hírtelevíziók egyszerre jelentették gyorshírben, hogy "komoly incidens" történt a londoni metróban; valószínűleg "feszültségmegugrás" miatt sebesülésekkel járó robbanások voltak több állomáson. A teljes, 12 fővonalból álló, 400 kilométeres metróhálózatot leállították - erre a második világháború óta nem volt példa -, és minden állomást kiürítettek, több százezer utast a felszínre terelve a reggeli csúcsforgalomban.

A londoni öngyilkos merénylők – 2005. július 7-én reggel 7:21-kor érkeznek a lutoni vasútállomásra Fotó: METROPOLITAN POLICE HANDOUT / HO

Ekkor már megjelentek az első véres, kormos arcú, égett ruhájú sebesültek is, és rövid idő alatt megdőlt a "feszültségmegugrás" feltételezése, átadva helyét a terrortámadás bizonyosságának. Ezt végleg megerősítette a három metrórobbantás után egy órával végrehajtott újabb merénylet, amely egy piros, emeletes londoni városi buszt vetett szét a British Museum közelében.

Az áldozatok pontos számát napokig nem sikerült megállapítani, mivel a mentőalakulatok alig fértek hozzá az összeroncsolódott szerelvényekhez a szűk, évszázados metróalagutakban.

A négyes merénylet végső mérlege 52 halott és hétszáznál több súlyos sérült volt.

Ennél súlyosabb londoni terrortámadás sem addig, sem azóta nem történt. Nagy-Britannia egészében is csak egy merénylet volt még véresebb: a Pan Am amerikai légitársaság Londonból New Yorkba tartó, 1988 karácsonya előtt néhány nappal Skócia légterében felrobbantott Boeing 747-esét elpusztító pokolgépes merényletben 270-en vesztették életüket, köztük egy négytagú magyar család.