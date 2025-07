Órákat késett a riasztás – addigra már pusztított az özönvíz

A vihar villámgyorsan csapott le, a Guadalupe folyó percek alatt emelkedett. A texasi árvíz áldozatai között gyermekek is vannak, miközben az értesítések késlekedtek. A hatóságok csak most kezdik felvázolni az események időrendjét. Donald Trump is járt a katasztrófa sújtotta térségben.

Vágólapra másolva!

A texasi árvíz újabb tragikus fejezete íródott meg: több mint 120 áldozat, a riasztás pedig túl későn érkezett. Egy tűzoltó már órákkal korábban figyelmeztetett volna. A texasi árvíz törmeléket, többek között járműveket és berendezéseket hagyott maga után

Fotó: Eric Vryn / Getty Images North America Texasi árvíz: késve jött a riasztás, addigra a vihar már több életet is elragadott A vihar nem kopogtatott. A víz jött, a föld megtelt kiáltással – s a riasztás még csak akkor ébredezett. Egy texasi tűzoltó már hajnali 4:22-kor kérte: figyelmeztessék Kerr megye lakosait. A válasz lesújtó volt: engedély kell. Az ezt követő pillanat súlyosabb volt, mint a texasi árvíz okozta pusztítás. Az első lakók körülbelül egy órával később kaptak értesítést – mások csak hat óra múltán. A texasi árvíz ekkor már megtette, a természet könyörtelen pusztítását: 120 ember, köztük 36 gyermek meghalt, és legalább 160 eltűnt. Egy keresztény gyermektábor a – Camp Mystic – a pusztulás egyik epicentruma lett. Donald Trump látogatást tett a térségben. Azt mondta: Valami olyan riasztórendszert kellene telepíteni, ami víztömeg észlelésekor lép működésbe. Az elnök dicsérte a mentőszolgálatokat, akik maguk is megszenvedték a vihart. A képre kattintva Galéria nyílik:

Galéria: A texasi villámárvizek utáni tragikus képek 1/17 Törmelék hever a Guadalupe folyó mentén, miután azt elsodorta a hirtelen árvíz a texasi Ingramben

A Guadalupe folyó vize 100 milliárd gallonnyi esővel emelkedett. Kerrville városát és környékét különösen sújtotta az ár. Egy megrázó hangfelvételen egy tűzoltó hangját lehetett hallani: A Schumacher tábla víz alatt van. Küldhetünk egy CodeRED-et Hunt lakosainak? A válasz azonban későn érkezett... Egy másik hangfelvételen egy apa utolsó hangüzenete hallatható, amit gyermekeinek küld, mielőtt elragadta volna őket az özönvíz. Az első igazolt CodeRED üzenet 5:34-kor ment ki. Kerrville polgármestere csak 90 perc után kapott riasztást. Sokan csak 10 óra után értesültek a veszélyről. Addigra már késő volt. Larry Leitha seriff azt mondta: az idővonal összerakása még folyamatban van. „Ez most nem a prioritás” – mondta. A holtak számbavétele, az eltűntek keresése most minden figyelmet felemészt – számolt be a BBC.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!