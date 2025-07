Tortellinit evett egy nő, nem sokkal később meghalt

Mindkét nő kórházba került, Andrea három nappal később meghalt. A vizsgálatok kimutatták, hogy a tortellini Bacillus cereus baktériummal volt szennyezve, amely súlyos mérgezést okozhat.

A tortellini Bacillus cereus baktériummal volt szennyezve

A hatóságok először az étterem ellen indítottak nyomozást, de most a kórház személyzete is a vizsgálat középpontjába került.

Andrea férje szerint nem történt megfelelő orvosi beavatkozás, például gyomormosás, pedig ismert volt, hogy a nő nem tud hányni.

Az ügyben felmerült a gondatlanságból elkövetett testi sértés vagy halál okozásának gyanúja is. A nyomozás jelenleg is folyik, és több orvosszakértői vélemény is eltér egymástól – írja a Bild.