A tragédia Ausztráliában a helyi idő szerint szombat reggel 10:40 körül történt a Queensland állambeli Chatsworth parkban. Azonnal érkezett a segélyhívás az “eszméletlen” csecsemőről. A mentők a helyszínen megállapították, hogy a gyermek megfulladt, és kórházba szállították, azonban még aznap este elhunyt - számolt be a The New York Post.

Tragédia Ausztráliában: 7 hónapos baba fulladt meg egy park tavában.

Fotó: Anugrah Lohiya/Pexels.com

A baba anyja és apja együttműködnek a rendőrséggel, akik jelenleg is vizsgálják a tragédia körülményeit. A nyomozásba a gyermek trauma egység és a gyilkossági nyomozócsoport is bevonásra került.

Craig Mansfield, a Wide Bay-Burnett rendőrség nyomozófelügyelője szerint fontos információk hiányoznak az eset kapcsán, ezért különös figyelemmel vizsgálják az eseményeket. A baba a szüleivel kempingezett a parkban, majd a tragédia másnap reggel következett be.

A park környékén lévő parkoló autókat is megvizsgálják, bár az ott tartózkodók nem számítanak gyanúsítottaknak. Többen is segítettek az újraélesztésben a helyszínen.