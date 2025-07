Trump aláírta a kriptoipar mérföldkövét jelentő új törvényt

A törvény teljes neve: Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins („Az amerikai stabilcoin-innováció irányítása és megerősítése”), és komoly politikai fordulatot jelez az Egyesült Államok digitális eszközökhöz való viszonyában. A jogszabály mind a képviselőházban, mind a szenátusban jelentős, kétpárti támogatással került elfogadásra – írja a The Times of India.

Donald Trump amerikai elnök pénteken aláírta a „GENIUS Act” névre keresztelt új törvény (Fotó: ANDREW LEYDEN / NurPhoto)

Az aláírási ceremóniát a Fehér Házban tartották, ahol közel kétszáz meghívott vendég – köztük vezető kriptoipari szereplők és republikánus törvényhozók – volt jelen.

Trump az új törvényt az iparág hatalmas elismeréseként méltatta

Évekig gúnyoltak, elutasítottak és leírtak titeket

– mondta a résztvevőknek.

🇺🇸 GENIUS Act is now law!



President Trump signed the first US crypto law 🧾



🔹 Regulates stablecoins

🔹 Requires full reserves & audits

🔹 Dual state + federal oversight pic.twitter.com/QtJUZZCti0 — Bitinning (@bitinning) July 19, 2025

Ez az aláírás a kemény munkátok és úttörő szellemetek elismerése.

Később a Truth Socialon így fogalmazott:

Megígértem, hogy visszaadjuk Amerikának a szabadságot és a vezető szerepet. A GENIUS Act világos és átlátható szabályozási keretet biztosít ahhoz, hogy kiaknázzuk a dollárhoz kötött stabilcoinok hatalmas lehetőségeit.

Mi az a GENIUS Act?

A GENIUS Act célja, hogy átlátható szabályozási környezetet teremtsen a stabilcoin-kibocsátók számára, elősegítve ezzel a fogyasztóvédelmet, és csökkentve az árfolyam-ingadozásokat. A stabilcoinok az utóbbi években gyors ütemben terjedtek el, de szabályozásuk eddig rendezetlen volt.

Az Associated Press szerint a törvény egyértelmű előírásokat állapít meg a kibocsátók működésére vonatkozóan, ezzel növelve a fogyasztói bizalmat egy olyan szektorban, amely eddig sokszor kiszámíthatatlanul működött. A kriptoipar az utóbbi időben jelentős politikai befolyásra tett szert Washingtonban, részben intenzív lobbizás és kampányadományok révén.

Politikai következmények

A törvény egyik különösen figyelemre méltó rendelkezése szerint a kongresszusi képviselők és családtagjaik nem élhetnek anyagi előnnyel stabilcoinok kibocsátásából vagy kereskedelméből – ezzel is elejét véve az összeférhetetlenségi aggályoknak. Fontos megjegyezni azonban, hogy a korlátozás nem vonatkozik az elnökre és annak családjára.