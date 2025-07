Trump lenyomta Európát, ilyen rossz üzletet rég kötött Brüsszel

Mi a legnagyobb probléma a Trump–Von der leyen megállapodással?

A szakértő szerint az amerikai-európai kereskedelmi megállapodás legnagyobb hátránya Európa részéről, hogy nincs reciprok hatás: az európai országok 600 milliárd dollár értékben fektetnek majd be az Egyesült Államokban és „nem kapunk cserébe semmit”. Az Egyesült Államok nem hoz befektetéseket Európába:

Nincs kölcsönösen előnyös része a kereskedelmi megállapodásnak. Inkább arról szól, hogy mit kap az Egyesült Államok. Donald Trump jól képviselte az amerikai érdekeket.

A The Guardian azt is kiemelte a kereskedelmi megállapodás kapcsán, hogy a gyógyszeripar minden kereskedelmi megállapodásból kimaradt, ami azt jelenti, hogy még senki sem tudja, milyen vámokat fog az USA a gyógyszerimportra kivetni. Brüsszel reméli, hogy az EU-ból az USA-ba exportált gyógyszerekre is 15 százalékos vámtétel fog vonatkozni.