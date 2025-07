Besültek a brüsszeli tervek, Trump nem enged

Még néhány nappal ezelőtt is szerény eredménynek tartották Brüsszelben a britek amerikai vámalkuját. Írtunk róla, hogy Trump az EU-nak is 10 százalékos alapvámot ajánlott, de az Egyesült Királyság által is elfogadott vámot Brüsszel – akkor még – rossz egyezségnek látta. Az Európai Bizottság akkor azt közölte, kedvezőbb megállapodásra törekszik, amely tükrözi az uniós egységes piac súlyát és intézményi befolyását. Július 12-én a Fehér Ház hivatalosan értesítette az EU-t és Mexikót a 30 százalékos vámok tervéről. Az üzenet alig 24 órával azután érkezett, hogy elterjedt a hír: a felek közel állnak egy megállapodás bejelentéséhez. Ehelyett azonban egy világos üzenet érkezett Washingtonból: vége a türelmi időszaknak.

Trump odavág Brüsszelnek a 30%-os vámokkal

Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Brüsszel kivárásra játszik

Az EU-ban egységes elutasítás fogadta a washingtoni lépést, de Ursula von der Leyen elnök szerint az unió továbbra is a tárgyalásos megoldásban bízik, ugyanakkor készek válaszlépéseket tenni – ha szükséges lenne. Utólag a britek döntése – hogy időben elfogadták a viszonylag kedvező feltételeket – már kevésbé tűnik hibának.

Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet gazdasági elemzője szerint a politikai adok-kapok ebben a helyzetben különösen káros, mert végül nem a döntéshozók, hanem a hétköznapi európai emberek – a bérből és fizetésből élők – viselik a következményeket.

Ezért kulcsfontosságú, hogy ne fajuljon vámháborúvá a vita. A megoldást a tárgyalóasztalnál kell megtalálni – még akkor is, ha a végső megállapodás nem pontosan egyezik az eredeti célokkal.

Az elemző szerint a kivárás ebben az esetben nem jó stratégia, mivel a 27 tagállamból álló Európai Unió lassan mozdul, nehézkesen egyeztet, miközben az amerikai döntéshozatal gyors és rugalmas – az EU versenyhátrányba került. Ha Ursula von der Leyen bizottsági elnök nem tud eredményt elérni ezekben a tárgyalásokban, az könnyen a politikai bukásához is vezethet.

Az EU biztos volt egy jó alkuban

Az EU biztos volt abban, hogy jobb megállapodást tud kötni, mint a britek, és kivárt. Ám az elmúlt hetekben egyre inkább az a vélemény terjedt el, hogy az EU talán rosszabbul jár majd, mint az Egyesült Királyság. Július 13-án az Európai Bizottság egy közleményt is kiadott, mely szerint a 30 százalékos vám

alapvető transzatlanti ellátási láncokat szakítana meg, hátrányt okozva vállalkozásoknak, fogyasztóknak és betegeknek mindkét oldalon.

Sokan azt kifogásolták, hogy az EU bár jelentős alkupozícióval bír – mivel az amerikai ipar nagymértékben függ az uniós gép- és vegyipari termékektől –, ezt nem hajlandó érvényesíteni.