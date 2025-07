Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi politikáját hónapokig éles kritika érte, azonban a Japánnal és az EU-val kötött új kereskedelmi egyezmények fordulatot hoztak. A megállapodások több mint 1 billió dollár külföldi befektetést irányíthatnak az Egyesült Államokba, miközben a magas vámok bevezetése ellenére sem történt gazdasági visszaesés. A Fehér Ház szerint Trump stratégiája bizonyította hatékonyságát – számolt be róla a The Washington Times.

Milliárdokat hozott Amerikának Trump stratégiája

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Trump elsősorban üzletember, csak utána politikus

A Japánnal és az Európai Unióval kötött kereskedelmi megállapodások lendületet adtak Trump elnök kereskedelmi programjának, és visszaverte a bírálatokat. Az amerikai elnök kereskedelmi tervei néhány hónappal ezelőtt még holtponton voltak és közgazdászok, céltáblájává váltak. Most azonban megállapodások születtek arról, hogy országok dollármilliárdokat fognak invesztálni amerikai projektekbe és Trump számos kereskedelmi partnerrel is Amerikának kedvező egyezségeket kötött. Trump és csapata szerint ez jót tesz majd az amerikai munkavállalóknak és igazolja a Trump-féle maximális nyomásgyakorlás stratégiáját.

Hol vannak most a ‘szakértők’?”

– kérdezte diadalittasan Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter az X-en, miután Trump megállapodást kötött az Európai Unióval. Az Origon is írtunk róla, hogy Trump győzött – von der Leyen aprópénzért adta el az európai jövőt.

Trump keményvonalas hozzáállása duplázta a vámbevételt

Trump áprilisban visszalépett a rendkívül magas vámoktól a piaci pánik hatására, de így is 10 százalékos vámot hagyott érvényben minden importra, és magas vámokat vetett ki az autókra, acélra és alumíniumra. A közgazdászok és az aggódó törvényhozók – akiket a Fehér Házban csak „pánikolóknak” nevezett – közül többen is átértékelték korábbi borúlátásukat. A vámok nem idéztek elő rendszerszintű inflációt és a munkaerőpiaci adatok továbbra is erősek.

Az amerikai államkincstár idén közel 125 milliárd dollár vámbevételt könyvelt el, több mint kétszer annyit, mint tavaly ilyenkor.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) kedden javította a világgazdaságra vonatkozó előrejelzését, mivel az amerikai vámok nem okoztak olyan mértékű kárt, mint azt korábban feltételezték. 2025-re 3 százalékos növekedést jósolnak világszinten, ami alacsonyabb a 2024-es 3,3 százaléknál, de jobb az áprilisi 2,8 százalékos előrejelzésnél.