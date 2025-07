Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke exkluzív interjút adott a Breitbart Newsnak, amelyben elmondta, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök személyes találkozót sürget vele, amely akár még az idei évben megvalósulhat. Trump elmondta, hogy nyitott a találkozóra Hszivel, akivel régóta baráti viszonyt ápol, noha a két ország között fokozódó feszültségek tapasztalhatók. A lényeg azonban az – hangsúlyozta Trump –, hogy Hszi és a kínaiak érzik a kereskedelmi nyomást, amit ő gyakorol, és ő maga nem siet válaszolni a megkeresésre. Trump úgy véli, most ő van előnyben a tárgyalásokon, mint aki már több hatalmas kereskedelmi megállapodást is tető alá hozott.

Trump: Most már Kína is tárgyalni akar velem

Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Skóciai tengerparti golfkomplexumában, Turnberryben adott interjút Trump

Trump ünnepelte az EU-val kötött kereskedelmi megállapodást, illetve azt, hogy gazdasági nyomásgyakorlással sikerült tűzszünetet elérnie Kambodzsa és Thaiföld között. Amikor az interjúban megkérdezték, hogy mit szeretne elérni Kínával a tárgyalások során, Trump azt válaszolta: azt akarja, hogy Kína nyissa meg piacait az amerikai termékek előtt.

Azt akarjuk, hogy nyissanak. Bizonyos dolgokban igazságosságot akarunk.

Ezután kifejtette, hogy a tárgyalások nagyon jól haladnak Kínával, az eddigi kereskedelmi megállapodás jó. Elmondta, hogy az elmúlt időszak nehéz volt Kínának, mivel a vámháború miatt gyakorlatilag leállt az amerikai-kínai kereskedelem egy hónapra és ez nem volt jó Kínának. Trump mostanra sikeresen tető alá hozott több kereskedelmi megállapodást is – legutóbb az Európai Unióval. A korábbi, Egyesült Királysággal kötött megállapodás után Trump az elmúlt hetekben Japánnal, Indonéziával, a Fülöp-szigetekkel és Vietnámmal is megállapodást jelentett be. Emellett a Thaiföld és Kambodzsa közötti azonnali és feltétel nélküli tűzszünet részeként Trump jelezte: ezek az országok is hamarosan megállapodásokat köthetnek az Egyesült Államokkal.

Trump ezzel egy új globális kereskedelmi szövetséget hozott létre az Egyesült Államok vezetésével, amely a világ bruttó hazai termékének (GDP) közel 60 százalékát fedi le, és közel kétmilliárd emberre terjed ki.

Trump láthatóan gazdasági gyűrűt von Kína köré és célja, hogy átalakítsa a világgazdasági rendet az Egyesült Államok javára.

Trump hangsúlyozta, hogy az augusztus 1-jei határidő közeledtével azoknak az országoknak, amelyek nem kötöttek megállapodást az USA-val, számítaniuk kell további lépésekre. Ezzel, valamint a bevándorlási intézkedéseivel együtt Trump Amerika aranykorát hirdette meg.