Kiderült, mit gondol Trump az orosz-ukrán háborúról

Az amerikai elitek körében még a mostani kongresszusban is van egy ukránpárti többség. A republikánusokon belül is van egy nem elhanyagolható kisebbség, amelyik támogatja Ukrajnát. A szenátusban a republikánus párton belül már kisebbségben vannak, de mivel a demokraták közül talán egy-két olyan példát tudnék mondani, aki távolságtartóbb, ezért a kettő együtt már kitesz egy többséget a szenátusban és az alsóházban is. És ez egy politikailag érzékeny helyzet az elnök szempontjából, ugyanis az ő választói bázisa egyáltalán nem támogatja Ukrajnát, sőt egyre inkább Ukrajna-ellenes