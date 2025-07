Mintha valami figyelt volna – hátborzongató lett az éjszakai túra Anglia legkísértetiesebb erdejében

A @saintjidz nevű TikTok-felhasználó videóban mesélte el kalandját, amelyet Hampshire és Wiltshire megyék hatalmas, történelmi erdejében élt át, vad pónik, évszázados fák és hátborzongató legendák között szerzett egy különleges túra során. „2022-ben Európa legjobb nemzeti parkjának választották. Mi romolhat el, ha éjszaka túrázol?” – kezdte a videóját némi iróniával. A válasz hamar megérkezett.

Nappal varázslatos túrahelyszín, de éjszaka félelmetes a New Forest Nemzeti Park

Fotó: AFP/Robert Harding Premium/ADAM BURTON

Túra a sötét ismeretlenbe

A férfi naplemente után vette bele magát a New Forest mélyébe. Eleinte minden rendben ment, de aztán letért az ösvényről, és jött a sötétség... meg a pónik.

„Olyan volt, mintha valami figyelne. Körülnéztem, és hét vad pónit láttam. Hetet! Hirtelen úgy éreztem, mintha 7 az 1 ellen lennék. Hát én nem vágtam bele ebbe a harcba” – mondta a túrázó, aki a nem tervezett találkozás után úgy döntött, inkább hátat fordít az erdőnek és visszarohan a biztonságos autójához, mielőtt rátámadnának a vadlovak.

Története rengeteg kommentet kapott – volt, aki támogatta a döntését, más pedig kinevették a „póni-pánikot”.

- A New Forest gyönyörű! Ha már ott voltál, kár, hogy nem nézted meg a Beaulieu Motormúzeumot! – írta az egyik felhasználó.

- Én régóta ott élek, sokszor sétálok éjszaka is. A kutyám miatt éjjel ért még semmilyen meglepetés – nyugtatott valaki más.

Akadtak viszont, akik az erdő misztikus oldalát is megemlítették: „Anglia legkísértetjártabb erdeje, a burley-i boszorkányok otthona... ha hiszel az ilyesmiben.”

Parajelenségek

Egy biztos: New Forest nemcsak természetrajongóknak, de a paranormális jelenségek kedvelőinek is tökéletes úti cél. Legközelebb viszont talán érdemes nappalra időzíteni a látogatást – és némi lócsemegét is vinni – emlékeztet a Mirror.

Egy erdei túra nem csak sötétben lehet félelmetes. Nemrég egy fába ékelődött második világháborús bombát találtak a Mátrában Sirok mellett.