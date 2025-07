Halálos tűz pusztított egy kairói telefonközpontban

Egyiptom fővárosában jelentős károkat okozott egy katasztrófa, amely a digitális infrastruktúrát is érintette. A tűz miatt több ágazat működése is megbénult, és a hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be.

Súlyos tragédia történt Kairó belvárosában. Többen életüket veszették, és sokan megsérültek abban a tűzben, amely egy kairói telefonközpontban pusztított - közölte kedden az egyiptomi egészségügyi minisztérium szóvivője. Tűz pusztított Kairó belvárosában Fotó: - / AFP A tűz emberéleteket követelt A Telecom Egypt Kairó belvárosában álló tízemeletes épületében történt katasztrófában négy dolgozó életét vesztette és legkevesebb 26-an megsérültek hétfőn. A sérültek közül sokan füstmérgezést szenvedtek. A tüzet még aznap sikerült megfékezni, de a telefonközpontban keletkezett károk miatt még kedden napközben is országos fennakadások voltak a távközlésben és az internetszolgáltatásban. Amr Ahmet Talaat kommunikációs és információs miniszter keddi közleményében azt ígérte, hogy a szolgáltatásokat 24 órán belül helyreállítják. Az egészségügyi minisztérium arra az esetre, ha egyes kormányzóságokban nem sikerülne a mentőszolgálat fővonalát elérni, alternatív telefonszámokat közölt, amelyeken szintén hívni lehet a szolgálatokat. A Telecom Egypt közleményében együttérzését fejezte ki áldozatok családtagjainak, és felajánlotta számukra támogatását. A tűz a digitális banki szolgáltatásokban is fennakadásokat okozott lakossági bejelentések szerint, és rövid időre a légiforgalmat is érintette. A MENA egyiptomi hírügynökség jelentése szerint az első vizsgálatok azt állapították meg, hogy a tüzet rövidzárlat okozta. Az elmúlt napokban Magyarországon is történt több tűzeset, ezekről korábban már beszámoltunk.

