Komoly erdőtűz pusztít Dél-Franciaországban

Keddig több mint kétezer hektárnyi erdőt pusztított el a tűz Dél-Franciaországban.

Európa több részén is küzdenek a tűzoltók az erdőtüzekkel

Fotó: AFP/Costas Metaxakis

A lángok hétfőn délután 3 óra körül csaptak fel, eddig ismeretlen körülmények között, egy szőlőbirtokon a Corbieres-hegységben.

A szél miatt a tűz gyorsan terjedt a növényzetben, amelyet az elmúlt napok súlyos csapadékhiánya és az elhúzódó hőhullám teljesen kiszárított.

A lángokkal több mint ezer tűzoltó küzd jelenleg is, közülük öten könnyebben megsérültek – idézte a helyi, Aude megyei prefektúra közleményét az MTI. A környéken az elmúlt napokban három erdőtűz is keletkezett. A lángok martalékává vált több lakóház és egy istálló, s a hatóságok több, Narbonne-tól délre fekvő falut, a Peyriac-de-Mer nevű települést és az A9-es autópályával határos Bages község Prat-de-Cest nevű tanyáját is lezárták, a helyieket elővigyázatosságból kitelepítették az otthonaikból.

Lezárások a tűz miatt

„A tűz még mindig aktív” – hívták fel a figyelmet a hatóságok, amelyek repülőgépeket is bevetettek az oltásban.

Az A9-es autópályát, amely a Földközi-tenger partján köti össze Franciaországot Spanyolországgal, hétfő este lezárták.

A lezárások miatt sok autós a hatalmas dugókban rekedt hétfő este, néhányan az éjszakát is az gépkocsijukban töltötték. Mintegy 150 embert a narbonne-i kiállítási központban szállásoltak el, másokat a szomszédos városok csarnokaiban és tornatermeiben. A forgalom kedd délelőtt indulhatott újra az adott útszakaszon.

„Fokozatosan nyitjuk meg újra az autópályát. Először az észak-déli irányban, hogy megszüntessük a dugót, majd a másik irányban” – mondta az AFP hírügynökségnek Christian Pouget, Aude prefektusa.

Az idei nyári első nagyobb tüzei már a hétvégén kitörtek Dél-Franciaország több megyéjében, jelentős forgalmi dugókat okozva az iskolai nyári szünet első napjaiban.