Leégett egy bevásárlóközpont, rengeteg a halott – megrázó helyszíni videó

Több mint hatvanan meghaltak egy tűzvész következtében az iraki Kut városában, ahol egy frissen megnyílt bevásárlóközpont gyulladt ki szerda este. A tragédia oka egyes túlélők szerint egy légkondicionáló berendezés felrobbanása lehetett, a tűz gyorsan terjedt, sokan a mellékhelyiségekben rekedtek és fulladtak meg.

Pokoli tűzvész egy iraki bevásárlóközpontban Forrás: Képkivágás Times of India/YouTube

Tűzvész egy bevásárlóközpontban, tucatnyi halott

Legalább 61 ember életét vesztette a kelet-iraki Kut városában, miután tűz ütött ki egy újonnan megnyitott bevásárlóközpontban. A lángok szerda este keletkeztek, és gyorsan végigsöpörtek az öt emeletes Corniche Hypermarketen.

A hatóságok szerint sokan a mellékhelyiségekben rekedtek és ott fulladtak meg. Egy férfi öt családtagját – köztük a gyerekeit – vesztette el, akik egy liftben ragadtak.

A tűz pontos oka nem ismert, de szemtanúk szerint egy légkondicionáló egység robbanása indította el. A pláza csak napokkal korábban nyitott meg, sokan vacsorázni vagy vásárolni mentek oda.

A közösségi médiában terjedő felvételeken emberek láthatók, amint a tetőről kiabálnak segítségért.

A belügyminisztérium megerősítette: a legtöbben a mellékhelyiségekben haltak meg, és 14 test még azonosításra vár. Más források szerint már 63 halott és 40 sérült van.

A polgári védelem több mint 45 embert mentett ki az épületből, amelyben egy étterem és szupermarket is működött. A fő kórház túlterheltté vált, miközben hozzátartozók sírva várták a híreket a törvényszéki hivatal előtt – számol be a The Guardian.

