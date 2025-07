A németektől sem érkeznek rakéták, egyre nagyobb bajban lehet Ukrajna

Ukrajna továbbra sem kapta meg a német Taurus cirkálórakétákat, annak ellenére, hogy Friedrich Merz, német szövetségi kancellár a választási kampányában egyértelműen az átadásuk mellett állt ki. A Taurus egy német-svéd, nagy hatótávolságú, levegőből indítható cirkálórakéta. A rakéták szállításáról politikai vita és koalíciós feszültség akadályozza a döntéshozatalt – derült ki egy politikai elemző, Szerhij Szumlenni nyilatkozatából.

Ukrajna nem kapja meg a Taurus cirkálórakétákat a németektől

Fotó: ERWIN SCHERIAU / APA

Szumlenni szerint Merz korábban egyfajta ultimátumot is megfogalmazott Putyin felé: ha Oroszország tovább bombázza Ukrajna civil infrastruktúráját, akkor Németország átadja a Taurus rakétákat. Ha az orosz támadások ezt követően is folytatódnak, akkor Berlin még a rakéták felhasználására vonatkozó korlátozásokat is feloldaná – írja a 24tv.ua.

Bár az orosz rakétatámadások azóta is tartanak, Merz mégsem teljesítette ígéretét.

Szumlenni úgy véli, a halogatás mögött a koalíciós nyomás áll. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) koalíciós partnerei, különösen a szociáldemokraták, ellenezték a fegyverek átadását.

Nem kizárt, hogy a CDU/CSU soraiban is vannak olyan erők, amelyek nem az ukrán támogatás csökkentését, hanem az Oroszországgal való eszkaláció elkerülését tartják elsődlegesnek. Szerintük a rakéták átadása veszélyes irányba sodorhatná a háborút

– mondta Szumlenni. A német közbeszédben gyakran visszatérő érv, hogy az efféle fegyverszállítás Németországot is belerántgathatja a háborúba.