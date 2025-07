Ukrajna vezetői szinte kivétel nélkül külföldre menekítették hadköteles rokonaikat. A jól értesült és befolyásos szülők ugyanis már a háború kirobbanása előtt tudták, hogy ideje elhagyni az országot.

Az ukrajnai elit még időben kimenekítette a rokonokat az országból

Ukrajna: a pénz megoldás mindenre?

Egy videó bemutatta az Ukrajnában uralkodó kettősséget. Aki tehetősebb, az külföldre menekítette hadköteles korú gyerekeit és így megmenekültek a háború borzalmaitól. Azonban, akik kevésbé voltak szerencsések, azoknak maradt a frontvonal és ha nem önként vonulnak be, akkor kényszersorozással viszik őket.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester hadköteles korú gyermekei Németországba menekültek a háború és a kényszersorozás elől.

A közösségi médiában megosztott videók tanulsága szerint féktelen bulizással töltik az időt.

De nem Klicsko az egyetlen, aki kimenekítette Ukrajnából a gyerekeit, Londonban vannak Petro Porosenko volt ukrán államfő fiai is, akik még véletlenül sem gondolkodnak azon, hogy hazajöjjenek megvédeni szeretett országukat. A volt elnök nagyobbik fia, az egykori parlamenti képviselő, Olekszij már 2021. december 24-én elrepült Zürichbe, majd Londonba, ahova 2022. január 16-án öccse Mihajlo is követte. Az orosz–ukrán háború 2022. február 24-én vette kezdetét, így az időzítés több mint szerencsésnek mondható.

Dmitrij Gordon, újságíró és háborús propagandista is külföldre küldte a gyerekeit. Akárcsak Olekszij Danyilov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács volt titkára is. Az ukrán ellenzék is hasonlóan járt el: Olekszij Honcsarenko ellenzéki képviselő gyerekei Hollandiában tanulnak. Andrij Szadovij befolyásos lembergi városvezető gyerekei pedig ugyancsak külföldön vannak, ami miatt ő folyamatosan magyarázkodni kényszerül.