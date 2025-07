Kényszersorozás: nem válogatnak, ezúttal a kórház kapujából hurcoltak el egy férfit Ukrajnában

Sokkoló jelenetek Ukrajnából: a videón jól látszik, ahogy az ukrán katonai toborzók egy férfit erőszakkal fognak le a kórház bejárata előtt. A fiatal férfi szemmel láthatóan megpróbál ellenállni, de végül többen is rángatják, lökdösik és egy járműbe tuszkolják. Ukrajna toborzótisztjeinek brutalitására egyre több a bizonyíték.

Ukrajna: mindennaposak a durva jelenetek

A jelenet ismét egy példája a kényszersorozások kegyetlenségének: a toborzók nem válogatnak sem helyet, sem módszert – akár egészségügyi intézmények előtt is lecsapnak a hadköteles férfiakra. Egyre durvább jelenetek zajlanak az utcákon is Ukrajnában. A hadsereg feltöltésére irányuló sorozások mára rendszeres razziákká fajultak. A kényszersorozásnak halálos áldozatai is vannak. Egy kárpátaljai magyar férfi is belehalt az emberrablók brutalitásába: a 45 éves férfit ütötték-verték a toborzótisztek, majd pár héttel később a beregszászi kórházban meghalt.