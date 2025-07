Szerhij Prytula, Ukrajna egyik legismertebb televíziós és közéleti szereplője egy videóban tagadta, hogy kényszersorozások történnének az országban. Állítása szerint az olyan felvételek, amelyeken civileket rángatnak el, ütlegelnek vagy próbálnak akarata ellenére besorozni, nem is Ukrajnában készülnek, hanem oroszok által gyártott manipulált tartalmak, amelyek célja Ukrajna lejáratása.

Szerhij Prytula ukrajnai politikus szerint az országban nincsenek kényszersorozások

Fotó: AFP

Prytula a felvételen azt állította, hogy a videókat „az oroszok készítik Oroszországban”, és ezek kizárólagos célja az, hogy aláássák az ukrán hadseregbe vetett bizalmat és gyűlöletet keltsenek a területi toborzóközpontok (TCK) ellen. Azt is kijelentette, hogy abban, hogy a társadalom gyűlöli a TCK-t, Oroszország a hibás. A tévés szerint azokat a bloggereket, újságírókat és parlamenti képviselőket, akik nyilvánosan kritizálják a toborzók módszereit vagy közzéteszik a visszaélésekről szóló videókat, le kellene tartóztatni, és az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak (SZBU) kellene eljárnia velük szemben. Prytula ezzel lényegében a véleménynyilvánításhoz való jog korlátozását javasolta, ha az érinti a hadkiegészítő rendszer bírálatát.

Prytula családját nem érinti a mozgósítás

A videót közzétevő közösségi oldal felhívta a figyelmet arra is, hogy Prytula családjának egyetlen férfi tagja sem kapott behívót a hadseregbe, beleértve a testvérét is. Ezzel összefüggésben sokan képmutatással vádolják a politikai szereplővé vált médiaszemélyiséget, aki másokat felelősségre vonna, miközben a saját környezetében senkinek nem kellett fegyvert fognia.

Az Ukrajnában készült rengeteg felvétel is cáfolja azt, amit Prytula állít. Mint arról lapunk is beszámolt, Harkivban is hasonló jelenetek játszódtak le nemrég, ahol több toborzó egy fiatal férfit próbált betuszkolni egy rendőrautóba.

Voliny megyében, Kovel városában is hasonló incidenst kaptak lencsevégre. Ott kisbusszal gyűjtötték össze az embereket az utcáról.

Ukrajna elitje megússza a frontot

Az ukrán közéletben régóta nyílt titok, hogy a politikai, gazdasági és médiaszereplők köreiben szinte senki nem kerül a frontra, miközben a hátországban ezrek fizetnek kenőpénzt, hamis orvosi papírokat szereznek, vagy különféle „kulturális missziókkal” hagyják el az országot. Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő szerint csak a kulturális minisztérium engedélyeivel közel háromezer hadköteles férfi távozott külföldre, gyakran fiktív szerepkörökre hivatkozva. A minisztérium hivatalos igazolásait nem ritkán politikusok, üzletemberek, újságírók és IT-szakemberek kapják, akik azóta sem tértek vissza Ukrajnába. A rendszerszintű kivételezések és a kórházbiznisz virágzása egyre élesebb kontrasztot mutat a hétköznapi ukrán férfiak helyzetével, akiknek sem kapcsolataik, sem anyagi lehetőségeik nincsenek arra, hogy elkerüljék a frontot.