Ennyi embert küld börtönbe Ukrajna korrupció vádjával

Az ukrán bíróságok az év első öt hónapjában 2032 ügyben hoztak ítéletet korrupcióval összefüggésben. Ez 37 százalékos növekedést jelent 2024 azonos időszakához képest. Az OpenDataBot által idézett adatok szerint azonban az elszámoltatás szigorúsága továbbra is erősen kérdéses. Az ügyek 97 százaléka pénzbírsággal zárult, míg letöltendő szabadságvesztést mindössze 44 elkövető kapott, számol be róla a Magyar Nemzet. Ukrajna hamarosan a korrupciós nyilvántartási rendszert is megreformálhatja.

Ukrajna továbbra is kiterjedt korrupcióval néz szembe

Fotó: AFP

A leggyakoribb szabálysértés a pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos kötelezettségek megsértése volt. A határidőn túli vagyonnyilatkozatok vagy azok hibás kitöltése volt a leggyakoribb vétség. Ezekből az ügyekből 1487 végződött ítélettel, ami ötszörös növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A növekedés hátterében az áll, hogy 2024-ben újra kötelezővé tették a vagyonnyilatkozatok benyújtását, amit szigorúbb ellenőrzések is követtek. Ezzel szemben jelentősen csökkent a klasszikus értelemben vett korrupciós ügyek – például a vesztegetések – száma. 347 ilyen ítélet született, majdnem feleannyi, mint 2024-ben. Különösen ritkák lettek az összeférhetetlenséggel kapcsolatos ügyek, mindössze 70 végződött ítélettel, ami 80 százalékos visszaesést jelent. A legtöbb korrupciós ügyben Vinnyica (182), Odessza (168), Lviv (147), Dnyipropetrovszk (116) és Kijev (115) megyékben született ítélet. Az ítéletek döntő többségében azonban csak pénzbírságot szabtak ki. A legnagyobb bírságot – 680 ezer hrivnyát, azaz mintegy 5,5 millió forintot – egy kijevi hallgató kapta, aki pénzért segített külföldi diákoknak a vizsgákon. A legsúlyosabb büntetést egy szumi megyei katonatiszt kapta, aki a rábízott katonai felszerelést értékesítette. Őt tíz év börtönre ítélték.

Változhat a korrupciós nyilvántartás

Ukrajnában a korrupciós ítéletek nyomán az elkövetők automatikusan felkerülnek a nyilvános korrupcióellenes nyilvántartásba, és az adataik elvileg életük végéig ott maradnak. Törlésre eddig csak akkor kerülhetett sor, ha a bíróság hatályon kívül helyezte az ítéletet, vagy ha az érintett igazolhatóan részt vett az ország védelmében. Ez a gyakorlat azonban az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) döntése nyomán változhat. A Szitnyik kontra Ukrajna ügyben az EJEB kimondta, hogy a nyilvántartás időbeli korlátozás nélküli alkalmazása sérti a magánélethez való jogot és túlzottan károsítja az érintettek jó hírnevét. Válaszul az ukrán parlament olyan törvényjavaslatot fogadott el, amely szerint az adminisztratív vétséget elkövetők legfeljebb egy évig szerepelhetnek a nyilvántartásban. A módosítás jelenleg Volodimir Zelenszkij elnök aláírására vár.