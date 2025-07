Ukrajna magas rangú korrupcióellenes hivatalnoka mondott le

A távozás nem független attól, hogy az ARMA átalakítása az egyik kulcsfontosságú feltétele volt az Európai Unió 50 milliárd eurós, úgynevezett Ukraine Facility támogatási programjának. Ukrajna ezzel rövid időn belül a harmadik korrupcióval foglalkozó hivatalt alakította át.

Az ukrajnai ARMA vezetője lemondott

Fotó: AFP

Az ukrajnai ARMA vezetője lemondott

Olena Duma közleményében úgy fogalmazott:

2023 óta sokat dolgoztunk azon, hogy az ARMA egy valóban működő, eredményeket felmutató intézménnyé váljon. Egy olyan szervezetet vettünk át, amelynek nevét az átláthatatlanság és a hatékonyság hiánya jellemezte.

A leköszönő vezető szerint az ügynökség irányítása alatt megerősödött a nemzetközi együttműködés, javult az átláthatóság, és az államkassza is milliárdos bevételekhez jutott. A kormány gyorsan elfogadta a lemondást, és Julija Szviridenko miniszterelnök közölte, hogy hamarosan pályázatot írnak ki az új vezető kiválasztására, amelyben nemcsak ukrán, hanem nemzetközi szereplők is részt vesznek. Az ARMA feladata az Ukrajnában lefoglalt vagyonok – különösen a korrupciós ügyekhez köthető eszközök – visszaszerzése és kezelése, ideértve az orosz állami vagy szankcionált magánvagyonokat is. Az intézmény átalakítása nemcsak belpolitikai, hanem geopolitikai kérdés is, reformja elengedhetetlen ahhoz, hogy Ukrajna hozzájusson a következő uniós támogatási részlethez. Az új törvényt Volodimir Zelenszkij július 27-én írta alá. A jogszabály szigorúbb alkalmassági követelményeket ír elő a vezetők számára, független külső ellenőrzéseket vezet be, valamint kötelezővé teszi a vagyonkezelők felelősségre vonhatóságát és a kinevezések határidőhöz kötését.

Miközben az ARMA reformjával Brüsszel elvárásait próbálják teljesíteni, Kijevben egyre komolyabb bírálat éri Zelenszkij kormányát az antikorrupciós rendszer leépítése miatt.

Nemrég az ukrán parlament – a Nép Szolgája párt többségével – elfogadott egy olyan törvényt, amely gyakorlatilag megszünteti a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) függetlenségét. Ez az intézkedés nemcsak belső tiltakozást váltott ki, hanem külföldről is sokan kritizálták a lépést.