Újabb tömeges támadást indítottak Ukrajna ellen az orosz erők

Újabb tömeges orosz támadás rázta meg Ukrajnát július 16-ára virradó éjszaka, amikor Oroszország ismét rakéták és drónok hullámait indította az ország ellen.

Donald Trump ultimátumot adott az oroszoknak, akik ennek ellenére heves támadásokat intéznek Ukrajna ellen (Fotó: Getty Images via AFP)

A The Kyiv Independent ukrán hírportál újságíróinak helyszíni jelentése szerint július 16-án hajnali 1 óra körül robbanások és légvédelmi egységek hangját lehetett hallani a fővárosban. Az ukrán légierő több figyelmeztetést is kiadott, miszerint orosz drónok hullámokban támadják a fővárost és más régiókat, beleértve a frontvonalaktól távoli nyugati megyéket is. A légierő ballisztikus rakétatámadások veszélyére is figyelmeztetett.

Harkiv városát intenzív tűz alá vették. Oleh Szinyehubov kormányzó beszámolója szerint mindössze 20 perc alatt legalább tizenhét robbanás történt. A támadások egy civil létesítményt értek a város egyik kerületében, ahol Sahed drónok csapódtak be, tüzet okozva. A kormányzó először legalább három sérültről számolt be Harkivban, de későbbi nyilatkozatában már csak egy 54 éves férfi sérüléséről tett említést.

Dnyipropetrovszk megyében Krivij Rih városát, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szülővárosát érték dróntámadások, amelyek Olekszandr Vilkul, a város katonai közigazgatásának vezetője szerint áramkimaradásokat okoztak. Egy 17 éves fiú is megsérült.

Vinnicja megyében nyolc ember sérült meg és került kórházba a dróntámadások következtében. Két ipari létesítményt ért találat, ami komoly tüzeket okozott. A régióban négy lakóépület is megrongálódott.

Robbanásokról számoltak be Izmail városából is, amely Odessza megyében, Ukrajna déli részén található.

Az elmúlt hetekben Oroszország drámaian fokozta a légitámadások intenzitását az ukrán városok ellen. Július 9-én az orosz erők az eddigi legnagyobb támadásukat indították Ukrajna ellen az orosz–ukrán háború során, nem kevesebb mint 728 Shahed típusú támadó drón és csali, valamint hét Kh-101 vagy Iszkander-K cirkálórakéta és hat Kinzsal légi indítású ballisztikus rakéta bevetésével.

Zelenszkij július 13-i közlése szerint Oroszország csak az elmúlt héten több mint 1800 nagy hatótávolságú drónnal, több mint 1200 siklóbombával és 83 különböző típusú rakétával támadta Ukrajnát.