Irónia felsőfokon: a NATO-főtitkárnak nem tetszik az USA döntése

Az Egyesült Államok július elején átmenetileg leállította bizonyos fegyverszállítmányok – köztük tüzérségi lövedékek és légvédelmi rendszerek – szállítását Ukrajnába. A Pentagon szerint az amerikai készletek kimerülése miatt szükséges volt a döntés, amely éppen akkor született, amikor Oroszország drónokkal és rakétákkal rekordmennyiségű támadást indított Kijev és más városok ellen.

A NATO-főtitkár szerint az USA döntése Ukrajna jövőjét veszélyezteti

Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A NATO főtitkára, Mark Rutte úgy nyilatkozott:

Az Egyesült Államoknak biztosítania kell, hogy a saját készletei megfelelő szinten maradjanak, hiszen ezek kulcsfontosságúak kollektív védelmünk szempontjából. Ugyanakkor természetesen reméljük, hogy megmarad a rugalmasság, hiszen biztosítanunk kell, hogy Ukrajna is előre tudjon lépni.

Az Ukrajna elleni orosz légitámadások felerősödése rámutatott az ukrán légvédelem sebezhetőségére, különösen úgy, hogy az amerikai támogatás jelenlegi formája a nyár folyamán véget érhet. Írtunk róla, hogy Putyin szóvivője elmondta, hogyan érhet véget a háború.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, hogy meggyőzze őt a fegyverszállítások újraindításáról. Trump csalódottságát fejezte ki a legutóbbi, Vlagyimir Putyinnal folytatott egyeztetése után, amely semmilyen előrelépést nem hozott a tűzszünet ügyében.

Figyelembe véve, hogy Oroszország nyilvánvalóan nem törekszik tűzszünetre, szövetségeseinknek biztosítaniuk kell, hogy Ukrajna megkapja, amire szüksége van a harc folytatásához

– emelte ki Rutte, aki ezt azután nyilatkozta, hogy Alexus Grynkewich légierő tábornokot hivatalosan is üdvözölték az amerikai európai haderők és a NATO új katonai főparancsnokaként – számolt be róla a The Kyiv Independent.