Elfogott orosz katonatisztek hihetetlen dolgot állítottak

Hadifogságba esett orosz tisztek állítólag azt mondták, hogy az idei nyári offenzívát egy „utolsó nagy rohamként” mutatták be számukra. Putyin úgy tűnik, eltökélt abban, hogy megtörje az ukrán morált és három év után orosz győzelemmel záruljon a háború. Úgy tűnik, hogy az orosz elnök a győzelem árát is hajlandó megfizetni: Oroszország napi halálozási rátája a fronton magasabb, mint valaha. Nincs hivatalos adat a veszteségekről egyik oldalon sem. A műholdas adatok és a területváltozások azonban megmutatják, hogyan alakulnak a harcok a frontvonalon. Ezek az adatok nagyjából összhangban vannak a nyugati kormányzati és a független kutatói becslésekkel – írja a The Economist. Ukrajna azonban bajban lehet, ha nem sikerül a gyalogságot pótolni.

Az orosz hadsereg havonta 10–15 ezer fővel toboroz több katonát, mint Ukrajna

A július 9-i adatok szerint 900 000 és 1,3 millió közé tehető az orosz veszteségek száma a háború kezdete óta, ebből 190 000–350 000 lehet a halottak száma. Május 1-je óta – vagyis a nyári offenzíva kezdete óta – mintegy 31 000 orosz katona eshetett el a harctéren. Ukrajnára vonatkozóan nincs elegendő adat a becsléshez. Azonban az UALosses oldal adatbázisa alapján 73 000 és 140 000 közé tehető az elesett ukrán katonák száma a háború kezdete óta. Az orosz halálozási adatok emelkedése összhangban van Oroszország előrenyomulásával, ami az elmúlt két év leggyorsabb ütemében zajlik.

Ukrajna az elmúlt hetekben a háború eddigi leghevesebb drón- és rakétatámadásait szenvedte el. Csak július 9-én Oroszország 700 drónt indított.

Ukrajna kitart, és habár az amerikai fegyverszállítások késnek, Oroszország csekély eredményt tud felmutatni.

Azonban nem úgy tűnik, hogy Putyint mindez visszatartaná. Az orosz hadsereg havonta 10–15 ezer fővel toboroz több katonát, mint Ukrajna. Ráadásul ezt bónuszokkal és magas fizetésekkel érik el, szemben az Ukrajnában megdöbbenőten brutális kényszersorozással.

