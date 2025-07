„Most véged van, te ku**a!” – újságírót raboltak el az ukrán sorozótisztek

„Most véged van, újságíró, te ku**a! Te mész elsőként!” – ilyen szavakkal estek neki az ukrán katonák egy lviv-i újságírónak, aki épp a kényszersorozások brutális módszereit dokumentálta. A férfit a helyszínről elhurcolták, miután segíteni próbált egy fiatal fiúnak, akit a rendőrök és a toborzók közösen próbáltak elvinni. A felvétel bejárta az internetet.

Ukrajna: magyar áldozata is van a kényszersorozásnak

Amint arról korábban beszámoltunk, egyre több tragikus eset lát napvilágot az ukrán kényszersorozásról. Több olyan esetre is fény derül, amikor civilek a kényszersorozás következtében meghaltak. Az ukrán emberrablók kegyetlenségének magyar áldozata is van: Sebestyén József halálát orvosi dokumentum szerint fejsérülés okozta. Egy ukrán anya is meghalt, miközben a beteg fiát erőszakkal elvették tőle és elvitték katonának. Zsitomirban pedig egy férfi mezítláb, félholtan került a hadsereg fogságába, majd később meghalt.