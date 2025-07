Itt az újabb bizonyíték: brutális kegyetlenséggel kínozták az ukránok Sebestyén Józsefet + videó

A videón látható, hogy az ukrán emberrablók kínozták és trágár szavakkal illették a kárpátaljai magyar férfit – írta a Magyar Nemzet.

Ukrán emberrablók brutális kegyetlenséggel verték agyon Sebestyén Józsefet (Forrás: Videa)

A beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, majd a toborzótisztek halálra verték. A most nyilvánosságra került videón látható, hogy az ukrán emberrablók kegyetlenül kínozták a kárpátaljai magyar férfit, és a toborzótisztek és Sebestyén József beszélgetése is hallható.

1. személy: „Ha kiengedjük a városba ott is így fog mászni?”

2. személy: „Nem, egyből lábra áll majd.”

József: „Nem bírom tovább. Nem bírom! Videót készítetek?"

1. személy (kárpátaljai ruszin akcentussal): Szveta, gyere, gyógyítsd meg őt.

József: Igen, elfogadom, hogy segítsen.

2. személy: Mindjárt jön a Szveta, mindjárt meg...a őt.

József: Jöjjön a Szveta, tényleg nagyon rosszul vagyok.

1. személy: Gyere ide, Szveta, itt meg kell oldani valamit.

Egy 45 éves kárpátaljai magyar férfit, S. Józsefet brutálisan megvertek az ukrán hadsereg toborzói, miután el akarta kerülni a besorozást. Három héttel később, súlyos sérülései következtében a férfi elhunyt a beregszászi kórházban. A családot végig azzal hitegették, hogy nincs komoly baj. A tragédiáról a férfi nővére számolt be egy megrendítő Facebook-posztban. A magyar férfi nővére szerint a férfit három héttel korábban fogták el a beregszászi Kossuth Lajos Líceum közelében a területi toborzási központ emberei.

A helyszínen bántalmazták, majd egy furgonba tuszkolták és előbb Ungvárra, később Munkácsra vitték, ahol brutálisan megverték az erdőben.

Az ukránok tagadnak

Ukrajna tagadta, hogy Sebestyén József halálát az ukrán katonai mozgósítás során elszenvedett bántalmazás okozta. Az ukrán külügyminisztérium a magyar sajtóban megjelent állításokat is bírálta, amelyek szerint a kárpátaljai magyar férfi halálát a toborzótisztek bántalmazása okozta. Ukrajna szerint ezek az állítások manipulációk. Az ukrán külügyminisztérium közlésére a közösségi médiában reagált a magyar külügyminisztérium államtitkára. Magyar Levente emlékeztetett arra, hogy miben vesztette életét egy kárpátaljai magyar férfi.

A valós helyzet az, hogy egy magyar embernek azért kellett meghalnia, mert az ukrán állam pribékjei agyonverték

– fogalmazott közösségi oldalán Magyar Levente az ukrán külügy közlésére reagálva.