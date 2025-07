Az Egyesült Államok kilépett egy újabb világszervezetből

Az Egyesült Államok 2026 decemberében ismét elhagyja az ENSZ kulturális és oktatási szervezetét, az UNESCO-t – jelentette be az amerikai külügyminisztérium. A döntés Donald Trump második elnöki ciklusának része, amely során több nemzetközi szervezetből is kivonul az USA, beleértve a WHO-t és az ENSZ emberi jogi tanácsát is - írja a Guardian.

Trumo kiléptett az Egyesült Államokat az UNESCÓ-ból

Fotó: AFP

A kilépés indoklása szerint az UNESCO „megosztó kulturális és társadalmi ügyeket” támogat, és túlságosan összpontosít az ENSZ fenntartható fejlődési céljaira, ami ellentétes az "America First" politikával. Az UNESCO főigazgatója, Audrey Azoulay sajnálatát fejezte ki a döntés miatt, és hangsúlyozta, hogy a szervezet már felkészült az amerikai támogatás elmaradására. Az Egyesült Államok korábban kétszer is kilépett már a szervezetből, legutóbb Trump első elnöksége idején, majd Joe Biden elnöksége alatt 2023-ban tért vissza.