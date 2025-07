USAID-pénzből szállítottak vírusokat a vuhani laboratóriumba

A Daily Caller nyomozása szerint az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) évekig szállított vírusmintákat a Kínai Kommunista Párthoz köthető Vuhani Virológiai Intézetbe. A program során 11 ezer vírus került a laboratóriumba szerződés és ellenőrzés nélkül.

USAID-pénzből szállítottak vírusokat

Vuhan városa a 2020-ban világszerte elterjedt koronavírus-járvány epicentrumaként vált hírhedtté. Most kiderült, hogy a USAID évtizedeken át küldött vírusokat az intézetnek, amelyről közismert, hogy nem tartja be a megfelelő biobiztonsági előírásokat, és szoros kapcsolatot ápol a Kínai Kommunista Párttal. A minták többsége Kína Jünnan tartományából származott, és amerikai közpénzből finanszírozták az elszállításukat. A PREDICT nevű programot a Kaliforniai Egyetem vezette, célja állítólag az új vírusok feltérképezése volt. Ennek ellenére a 210 millió dolláros költségvetésű projekt semmilyen hosszú távú tárolási stratégiát nem dolgozott ki, amikor a finanszírozás megszűnt. A program során egy olyan vírusminta is eljutott Vuhanba, amely az egyik legközelebbi rokona a pandémiát okozó koronavírusnak. Az amerikai külügyminisztérium egyik magas rangú tisztviselője azt közölte:

A USAID korábbi globális egészségügyi programjaival kapcsolatos vizsgálatok továbbra is folyamatban vannak.

Egyúttal hozzátette, hogy Donald Trump elnöksége alatt már nem fognak finanszírozni ilyen „vitatott” kezdeményezéseket. Richard Ebright, a Rutgers Egyetem molekuláris biológusa úgy nyilatkozott: az ilyen értékű programnak kötelezővé kellett volna tennie, hogy az összes mintát – vagy legalább azok másolatát – amerikai kormányzati létesítményben is tárolják.

A PREDICT című átverés ezt egyáltalán nem tette meg

– mondta.

Trump felszámolta, Rubio szerint káros volt

A USAID-et nemrég végleg bezárták, miután Donald Trump új kormányzati hatékonysági hivatalának (Department of Government Efficiency – DOGE) vizsgálatai során számos visszaélésre, pazarlásra és korrupciógyanús esetre derült fény. Marco Rubio külügyminiszter így fogalmazott: