Diddy ellen hozott döntést a bíróság – ezekben a vádpontokban találták bűnösnek

A vádpontok egy részében elmarasztalta szerdán a bíróság Sean "Diddy" Combs amerikai rappert a szexuális visszaélésekkel és erőszakkal kapcsolatos perben. A New York-i törvényszék esküdtszéke bűnösnek találta a zenészt prostitúciós bűncselekmények elkövetésében, míg a súlyosabb vádak – mint a szexuális célú emberkereskedelem és bűnszövetkezet alapítása – alól felmentették.

Fotó: AFP/AFP or licensors

A vádpontok alapján akár 20 évet is kaphat

A vádpontok megítélésében hozott vegyes döntés ellenére a rapper továbbra is vizsgálati őrizetben marad. Az ítélethirdetés későbbi időpontban várható, de Combs akár 20 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat. A zenész a per során mindvégig ártatlannak vallotta magát.

Az amerikai sajtó szerint a bírósági döntés újabb súlyos fejezet egy olyan ügyben, amely már hónapok óta foglalkoztatja a közvéleményt.