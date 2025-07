Teljesen vak, mégis állatokat gondoz és gazdálkodik!

A 33 éves vak gazda Alsó-Szászországban dolgozik saját farmján, teljesen önállóan. Egy öröklött betegség miatt vesztette el látását, mégsem adta fel: feleségével közösen épített önellátó, emberközpontú mezőgazdasági környezetet, ami sokak számára példamutató lehet.

Fotó: Binyamin Mellish/pexels

A vak gazda története másoknak is inspiráló lehet

Axel Duensing vak. Egy öröklött betegség miatt fokozatosan veszítette el a látását. Ma már teljesen vak, ennek ellenére gazdálkodóként dolgozik egy németországi farmon, teljesen önállóan.

Sokan meglepődnek, hogyan mozgok ennyire magabiztosan itt

– mondja a 33 éves Axel, akinek unkáját okoseszközök, beszélő mérleg és mobilapplikációk segítik. De amitől igazán működik a rendszer, az a személyes hozzáálása és kitartása.

Felesége, Britta tanár, de egyben társa is a mindennapi munkában. Együtt etetnek, gondoznak, fejnek. Nem csak azért, mert kell, hanem mert akarnak. Ketten együtt működtetik a mezőgazdasági rendszert: juhokkal, tyúkokkal, lovakkal, erdővel és két borjúval.

Axel az Instagramon is aktív – több mint 37 000 ember követi mindennapjait. De számukra ez nem egyszerű tartalomgyártás, hanem misszió. A házaspár célja, hogy idővel szemináriumokat tartsanak, mezőgazdasági termékeket áruljanak, és olyan munkahelyet hozzanak létre, ahol fogyatékkal élők is megtalálják a helyüket. A német gazdálkodó történetéről a focus.de számolt be.