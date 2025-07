Új álompár született? Teljesen ledöbbentek a rajongók!

Pamela Anderson és Liam Neeson kapcsolata az elmúlt hetekben egyre inkább a címlapokra került. A váratlan páros a Csupasz pisztoly című film forgatása alatt ismerkedtek meg, és kapcsoltuk „kezdeti szakaszban” van, ám egyértelműen érzik a köztük lévő vonzalmat.

Váratlan párost alkot Pamela Anderson és Liam Neeson. Fotó: People/ Nils Jorgensen/Shutterstock

Neeson, aki tragikus módon elveszítette feleségét, Natasha Richardont, most mintha újra talált volna társat. Pamela Anderson élete és karrierje szintén izgalmas fejezet, aki smink nélkül és fiatalon is a közönség kedvence maradt.

Váratlan páros: Pamela Anderson és Liam Neeson

A People információi szerint a két színész romantikus kapcsolata nem csupán a forgatáson szövődött, hanem azon túl is folytatódik. Július 28-án, a New York-i premier vörös szőnyegén mindketten elhozták gyermekeiket, ami különleges családi alkalommá tette az eseményt. Liam Neeson élete és szerepei mindig is nagy érdeklődést keltettek, a tragikus múlt után most új fejezet kezdődik számára. Pamela Anderson, aki hosszú karrierje alatt számos kihívással nézett szembe, szintén újra megtalálni látszik a boldogságot.

Elizabeth Hurley és Billy Ray Cyrus is furcsa páros

Nem csak Pamela Anderson és Liam Neeson okoz meglepetést. Az Us magazine információi szerint Elizabeth Hurley és Billy Ray Cyrus romantikus kapcsolata is váratlan fordulat volt a rajongók számára. A londoni eseményeken együtt mutatkoztak, és minőségi időt töltenek gyermekeikkel, bizonyítva, hogy a vegyes család is lehet harmonikus és szeretetteljes.