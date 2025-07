Viagra újratöltve: új korszak az idősek szexuális egészségében

Az elmúlt évben rekordmennyiségű, közel 250 ezer Viagra-receptet írtak fel a brit orvosok az idősebbeknek – köztük a százéves férfinak is. A The Sun elemzése szerint Anglia 106 klinikai körzete összesen 4,71 millió alkalommal adott ki ilyen típusú gyógyszert, köztük Viagrát és Cialist.

Egyre több idős brit férfi fordul Viagrához – volt, akinek 102 évesen is felírták. A Viagra új korszakot nyitott

Fotó: Unpslash

A Viagra hatása nem csak az ágyban érezhető

A nemzeti egészségbiztosító több mint 20 millió fontot költött az erekciós problémák kezelésére. A legtöbb receptet a 60 év feletti férfiak kapták, de a számok alapján világosan látszik, hogy az idősebb korosztály is egyre aktívabb szexuálisan – sokan randialkalmazásokat és társkereső oldalakat használnak.

A legismertebb idős Viagra-használó alighanem Hugh Hefner volt, a Playboy alapítója, akinek legendás partijai mára kultikus státuszba kerültek. Egyes feltételezések szerint hallásromlását is a gyógyszerhasználat okozta.

Fotó: Unsplash

A Viagra hatóanyaga, a szildenafil eredetileg a magas vérnyomás és angina kezelésére készült, ám a klinikai tesztek során figyeltek fel egy különös mellékhatásra: a megnövekedett erekciókra. 1998 óta engedélyezett gyógyszerként kapható.

Új korszak az időskori intimitásban?

Frank Furedi, a Kenti Egyetem szociológusprofesszora szerint az idősebb férfiak új szexuális generációt alkotnak. – „A mai kultúra azt üzeni, hogy a szex az életünk végéig tart. Sokan úgy érzik, bármi áron is, de aktív szexuális életet kell élniük” – fogalmazott.

A Viagrát szedők között sokan semmilyen mellékhatást nem tapasztalnak, de a leggyakoribb panaszok közé tartozik a fejfájás, szédülés és emésztési zavar. A NHS figyelmeztet: nem javasolt a gyógyszer szedése szívroham vagy stroke után, de a legtöbb 18 év feletti férfi számára biztonságosnak tartják.

Ráadásul egyre több kutatás mutat rá arra is, hogy a Viagra nem csak a hálószobában segít: csökkentheti a demencia kockázatát, megelőzheti a hátfájást és a csonttöréseket is. Az is kiderült, hogy a legnagyobb mennyiségben a yorkshire-i férfiak használták a gyógyszert – északon jóval többet írnak fel, mint a déli országrészekben.