Táborozó gyerekeket sodort el a villámárvíz, legalább 24-en meghaltak

Texasban tovább növekedett a rendkívüli esőzések nyomán kialakult pénteki villámárvíz halálos áldozatainak száma, sok gyereket keresnek, akik egy elöntött táborban tűntek el.

Gőzerővel keresik a gyerekeket a villámárvíz után - Fotó: ERIC VRYN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A helyi idő szerint péntek esti hivatalos bejelentés szerint 13 holttestet találtak meg, felnőttekét és gyermekekét.

Ezzel egy időben Dan Patrick Texas kormányzóhelyettese azt közölte, hogy 20 gyermeket keresnek, őket egyelőre eltűntként tartják számon.

A BBC azt írja, hogy azóta a halálos áldozatok száma legalább 24-re nőtt, 25 gyereket még keresnek.

A villámárvíz azután keletkezett, hogy Kerr megye térségében néhány óra alatt mintegy 250 milliméter eső hullott, ami többi havi csapadéknak felel meg.

A Texas déli részén fekvő Kerr megyén áthaladó Guadalupe folyó partján, Ingram és Kerrville városok közelében egy gyermektábort érintett a legsúlyosabban a néhány óra alatt keletkezett áradás.

A Camp Mystic nevű keresztény táborban mintegy 750 gyermek tartózkodott, kimenekítésükre átfogó akciót indítottak a hatóságok, a feladatba a Nemzeti Gárdát is bevonták.

A kimentett gyerekek és szüleik találkozóhelyeként egy nagy szupermarket területét jelölték ki, ami szükségszállásként is szolgál. Az érintettek és az árvíz károsultjainak ellátásába a Vöröskereszt is bekapcsolódott. A helyi vezetők rendkívüli állapotot hirdettek, Greg Abbott kormányzó pedig közölte, hogy minden szükséges erőforrást rendelkezésre bocsátanak. A katasztrófáról Donald Trump elnököt is tájékoztatták pénteken.

Texasban ez rövid időn belül a második súlyos áradás, májusban is emberek százait kellett kimenekíteni.