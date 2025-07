A WHO figyelmeztet, Európában is terjed a veszélyes vírus

A Chikungunya-vírus terjedése ismét komoly nemzetközi aggodalmat kelt, miután a 2025 elején újraindult járvány újabb földrészeket ért el, figyelmeztetett a WHO genfi sajtótájékoztatóján Diana Rojas Alvarez orvos-szakértő. Az elmúlt hónapokban már több ezer megbetegedést regisztráltak a világ különböző pontjain, és a betegség már az európai kontinensen is megjelent.

Európában is megjelent a veszélyes vírus

Fotó: AFP

A szakértők attól tartanak, hogy globális járvány alakulhat ki.

A történelem ismétli önmagát

– fogalmazott Rojas Alvarez, utalva a 2004–2005-ös járványra, amely akkor közel félmillió embert fertőzött meg, elsősorban az Indiai-óceán térségének szigetein. Most ugyanazokon a területeken – például La Reunion, Mayotte és Mauritius – újult ki a fertőzés, majd átterjedt Afrikára és Ázsiára is. La Reunion szigetén a lakosság mintegy egyharmada már átesett a fertőzésen. A vírus megjelent Madagaszkáron, Szomáliában, Kenyában és Indiában is, ahol a WHO szerint már járványszerű a terjedés. A legnagyobb aggodalmat az okozza, hogy a Chikungunya már nemcsak behurcolt esetek révén van jelen Európában, hanem helyi szintű terjedés is megfigyelhető. Franciaországban május 1-je óta mintegy 800 importált esetet regisztráltak, és 12 alkalommal fordult elő helyi fertőzés, vagyis a betegek olyan szúnyogoktól kapták el a vírust, amelyek már Európában élnek. Egy esetet múlt héten Olaszországban is észleltek.

Nincs kezelés, csak megelőzés

A Chikungunya-vírus magas lázat, ízületi fájdalmat és akár hosszú távú mozgáskorlátozottságot is okozhat. Specifikus kezelése jelenleg nem létezik, így a hangsúly a megelőzésen van. A betegséget elsősorban az Aedes-fajok terjesztik, köztük a „tigrisszúnyog”, amely a dengue- és a Zika-vírus hordozója is. Mivel ezek a szúnyogok nappal csípnek, a WHO a rovarriasztók és a hosszú ujjú ruházat használatát javasolja. A WHO becslése szerint jelenleg 5,6 milliárd ember él a vírus terjedési kockázatának kitett területeken, 119 országban. A szervezet ezért sürgeti a tagállamokat, hogy még a nyári szezon csúcsán fokozzák a szúnyogok elleni védekezést, és készüljenek fel az esetleges tömeges fertőzésekre.