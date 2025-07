Drasztikus lépésről döntött Irán, de lehet, hogy ez sem lesz elég az életben maradáshoz

Iránban az év legforróbb hetét élik, egyes területeken meghaladja a hőmérséklet az 50 Celsius-fokot is. A rendkívüli kánikula mellett az országban komoly vízhiány alakult ki, miután ötödik éve egyre súlyosabb az aszály. Idén várhatóan minden korábbinál kevesebb csapadék esik. Abbász Aliabadi energiaügyi miniszter a múlt héten bejelentette, hogy Türkmenisztánnal, Afganisztánnal, Tádzsikisztánnal és Üzbegisztánnal tárgyalnak a vízimportról, de megállapodás egyelőre nem született.

A vízhiány miatt már márciusban kiszáradt a Latyan-gáthoz folyó Jajrood folyó

Fotó: AFP/Middle East Images/BAHRAM

Tartós vízhiány

Az országban több száz gát épült az 1950-es évektől kezdve, de az aszály jelentősen csökkentette a termelésüket. Az országos csapadékmennyiség 40%-kal csökkent a tavalyi évhez képest, a gátakba áramló víz mennyisége pedig 43%-kal csökkent. Ez, az infrastrukturális problémákkal és a magas hőmérséklettel együtt áramkimaradásokhoz vezetett országszerte. A tartós hőhullámok, a vízhiány és az áramkimaradások együttes hatása miatt Fatemeh Mohajerani iráni kormányszóvivő a hétvégén bejelentette, hogy szerdára rendkívüli munkaszüneti napot rendeltek el a főváros régiójában.

Megpróbálta a bejelentést „a pihenés és a családdal töltött idő esélyének” beállítani – ezt a kijelentést azonban sok iráni hitetlenkedve és nehezteléssel fogadta.

Teherán egyes részein a hatóságok csökkentették a vízellátást a válság kezelése érdekében. 12 órás vagy annál is hosszabb vízkimaradásra kell számítaniuk az embereknek.

A vízhiány összesen 24 tartományt, több mint 20 millió embert érint. Teheránban a legsúlyosabb a helyzet.

Tomboló hőség

A délnyugat-iráni Shabankareh városában 52,8 Celsius-fokot mértek a hétvégén, július 17-én 51,6 Celsius-fokot jelentettek a délnyugati határ menti Abadan városában, hétfőn pedig 50,3 Celsius-fokot jegyeztek fel a közeli Ahvázban. Teheránban vasárnap 40, hétfőn 41 Celsius-fokot mértek, de a hőérzet 45 fok körül mozog. A víztározók kimerültek, és a teheráni tartományt ellátó Karaj gát vízszintje a valaha mért legalacsonyabb szinten van.

Afganisztánból a Szisztán régióba áramló víz látképe. Az évente egyszer Szisztánba érkező vízmennyiség olyan jelentéktelen, hogy semmilyen segítséget nem nyújt az ivóvízellátásban vagy a mezőgazdaság támogatásában

Fotó: AFP/Middle East Images/OSHIDA

Később már nem lesz megoldás

Maszúd Peszeskján iráni elnök a vasárnapi kabinetülésen kemény figyelmeztetést adott ki: „A vízválság súlyosabb, mint amiről ma beszélnek, és ha most nem teszünk sürgős lépéseket, a jövőben olyan helyzettel szembesülünk, amelyre nem találunk megoldást. A vízügyi ágazatban a gazdálkodáson és a tervezésen túl a túlzott fogyasztás problémájával is foglalkoznunk kell” – idézte a The Guardian az iráni állami médiának nyilatkozó elnököt.