Lelepleződött a brüsszeli mítosz

Donald Trump nyomásgyakorlása és Ursula von der Leyen rossz tárgyalási stílusa komoly csapást mért az Európai Unióra. Az amerikai elnök és az Európai Bizottság elnöke Skóciában ültek tárgyalóasztalhoz, hogy megvitassák a transzatlanti kereskedelmi megállapodás részleteit. A tárgyalás eredményén jól látszik, az évtizedes üzleti-, és tárgyalási tapasztalattal rendelkező Trump és Von der Leyen közötti szakadék. A brüsszeli vezető elfogadta a 15 százalékos amerikai vámokat, miközben a sokkal kisebb tárgyalási alappal rendelkező Egyesült Királyság kialkudott egy 10 százalékos vámot. Az EU-nak lett volna néhány aduász a zsebében, de Von der Leyen behúzta a féket és megalkudott. A fejlemények megingatták az EU kereskedelmi nagyhatalmi imázsát – olvasható a The Herald cikkében.

Von der Leyen és az EU csúnyán alul maradt

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI

Von der Leyen felült a 30 százalékos vámfenyegetésnek és meghátrált, elfogadta az Egyesült Államokba irányuló exportra kivetett 15 százalékos vámot – mindezt úgy, hogy semmit nem kapott cserébe. Semmilyen engedmény, sem különleges piaci hozzáférés. Sőt még két olyan ígéretet is tett Trumpnak az Európai Bizottság elnöke, amik a szakértők szerint tarthatatlanok. Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, Trump lenyomta Európát, ilyen rossz üzletet rég kötött Brüsszel. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója fejtette ki a megállapodásról alkotott véleményét.

Ezután pedig Tóth Máté energiajogászt is megkérdeztük a témában, aki arra is kitért, hogy Brüsszel jogilag vitatható vállalásokat tett, amelyek hosszú távon súlyos következményekkel járhatnak. Von der Leyen aprópénzért adta el az európai jövőt.

A britek nélkül az EU kevesebbet ér Amerikának?

A Brexit utáni Egyesült Királyság, amelyet a brüsszeli elit már leírt, jobb kereskedelmi megállapodást harcolt ki magának, bebiztosította magának a 10 százalékos vámokat. Ennyit arról, hogy a britek sor végére kerültek. Ez leleplezte le azt a mítoszt, hogy Brüsszel világszintű kereskedelmi nagyhatalom lenne.

Amikor igazán számított volna, Von der Leyen nem tudta megvédeni az Európai Unió gazdasági érdekeit.

A európai kulcságazatok – a német autóipartól a francia luxuscikkekig – kárt fognak szenvedni. Különösen Írország van veszélyben, mivel gazdasága jelentős mértékben támaszkodik az USA-ba irányuló gyógyszeripari exportra. Dublin gondosan felépített gazdasági modellje most veszélyesen instabillá vált. A The Guardian cikke kiemelte a kereskedelmi megállapodás kapcsán, hogy a gyógyszeripar az amerikai–európai kereskedelmi megállapodásból kimaradt, ami azt jelenti, hogy még senki sem tudja, milyen vámokat fog az USA a gyógyszerimportra kivetni. Brüsszel reméli, hogy az EU-ból az USA-ba exportált gyógyszerekre is 15 százalékos vámtétel fog vonatkozni.