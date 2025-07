Trump durván nekiment Európának – Brüsszel készül a visszavágásra!

Ahogy az Origo is beszámolt róla, az Egyesült Államok 10 százalékos általános vámot ajánlott az Európai Uniónak, miközben az unió kedvezőbb ajánlatot várt, de hiába mert nem dokkal később Donald Trump 30 százalékos vámot jelentett be. Miközben Brüsszel még mérlegeli, milyen formában válaszoljon Donald Trump elnök újabb vámtarifa-fenyegetésére, az Európai Bizottság kereskedelemért is felelős biztosa, Maroš Šefčovič szerdán Washingtonba utazik, hogy közvetlen tárgyalásokat folytasson az amerikai féllel – erősítette meg az Európai Bizottság szóvivője, Olof Gill.

Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság kereskedelemért is felelős biztosa

fontos tárgyalásra utazott Washingtonba

Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Washingtonban fontos egyeztetés zajlik

A látogatása előzménye, hogy hétfőn Howard Lutnick kereskedelmi miniszterrel, kedden pedig Jamieson Greer kereskedelmi képviselővel folytatott egyeztetéseket. Šefčovič mindkét amerikai tisztviselővel külön tárgyal majd.

Miután az EU múlt héten még azt hangsúlyozta, hogy a Washingtonnal kötendő előzetes kereskedelmi megállapodás küszöbön áll, szombaton sokkolta őket Donald Trump bejelentése, miszerint 30 százalékos vámtarifát vezetne be az EU termékeire, ha augusztus 1-jéig nem születik megállapodás. Az EU egyelőre tétovázik, milyen gyorsan és milyen mértékben válaszoljon a fenyegetésre. A hétvégén az Európai Bizottság – amely az EU 27 tagállamának nevében irányítja a kereskedelmi ügyeket – két héttel elhalasztotta az első ellenintézkedési csomag végrehajtását, amely 21 milliárd euró értékű amerikai exportra vonatkozna. Ez a szünet augusztus 6-án jár le. Egy uniós küldöttség jelenleg is Washingtonban tartózkodik – írja a Politico.