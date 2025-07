Korrupciós ügyre derült fény az ENSZ egyik szervezeténél

Szaima Vazedet, az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) délkelet-ázsiai regionális irodájának (SEARO) vezetőjét szabadságra küldték, miután csalással, okirat-hamisítással és hatalommal való visszaéléssel vádolták meg – számol be róla a The Telegraph brit napilap.

Szaima Vazed, a WHO délkelet-ázsiai irodájának vezetője édesanyjával és nagynénjével (Fotó: AFP)

Vazed, aki a közelmúltban megbuktatott bangladesi miniszterelnök, Vazed Haszina lánya, 2023 novemberében nyerte el a WHO délkelet-ázsiai (SEARO) regionális irodájának vezetői pozícióját.

A kinevezést azonban beárnyékolták azok a vádak, melyek szerint édesanyja befolyását használta fel a támogatottság megszerzéséhez. A 52 éves Vazed ellen a Bangladesi Korrupcióellenes Bizottság 2025 márciusában emelt vádat, és azóta vagyonának egy részét is lefoglalták.

A vádak között szerepel, hogy Vazed hamis dokumentumokat használt fel a regionális igazgatói kampánya során, valamint politikai kapcsolatait kihasználva mintegy 2,7 millió dollárt csatornázott át egy általa vezetett bangladesi nonprofit szervezeten, a Sucsona alapítványon keresztül.

A WHO délkelet-ázsiai regionális igazgatója, Szaima Vazed jelenleg szabadságon van. Ezen időszak alatt Dr. Catharina Boehme látja el az ügyvezető igazgatói feladatokat

– erősítette meg az Egészségügyi Világszervezet szóvivője.

Vazed nyilvánosan nem kommentálta a WHO döntését, és a sajtó megkeresésére sem reagált. Testvére, Szadzsib Vazed korábban „lejárató kampánynak” minősítette a korrupciós vizsgálatot, amelyet szerinte a Nobel-békedíjas Muhammad Junusz vezette új bangladesi kormány indított.

A Junusz-adminisztráció egy névtelen tisztviselője a Financial Timesnak nyilatkozva kijelentette, hogy Vazed eltávolítása „fontos első lépés az elszámoltathatóság felé” és „helyreállítja e rangos pozíció integritását”.

A WHO SEARO régiójának központja Indiában található. Mióta elfogatóparancsot adtak ki Vazed ellen Bangladesben, nem tud visszatérni hazájába, és állítólag a bangladesi WHO iroda is megtagadta az együttműködést vele mint regionális igazgatóval. Utazási lehetőségei a régió más országaiba is korlátozottá váltak.