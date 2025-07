A testvérpár látott lehetőséget Zelenszkijben, és nem csupán barátai lettek, de amolyan mentorként is segítettek éveken keresztül, sőt üzlettársak is lettek a Studio Kvartal 95 nevű produkciós cégben. Ennek ellenére Zelenszkij nem bizonyult túl hálásnak: Borisz Sefír, aki jelenleg Németországban él, arra panaszkodott, hogy elnökként Zelenszkij gyakorlatilag megszakította vele a kapcsolatot, már fel sem veszi neki a telefont. Borisz Sefír időközben a közös cégből is kiszállt.