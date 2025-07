A Volodimir Zelenszkij által vezetett Ukrajnában továbbra is gondot okoz a rendszerszintű korrupció. A mostani botrányt az ukrán parlament képviselője, Jaroszlav Zseleznyak robbantotta ki, a szálak pedig a legfelsőbb körökig vezetnek.

Zelenszkij elitje megússza a sorozást

Fotó: AFP

Zelenszkij elitje megússza a sorozást

Az ukrán parlament képviselője, Jaroszlav Zseleznyak szerint csak a kulturális minisztérium által kiállított hivatalos levelek alapján közel háromezer férfi távozott külföldre 2022 óta, és azóta sem tértek vissza. A politikus úgy fogalmazott:

Ez gyakorlatilag egy teljes hadosztálynyi ember.

A minisztérium „alkotói missziókra” hivatkozva adott ki engedélyeket, de a valóságban nem színészek, zenészek vagy színpadtechnikusok mentek külföldre, hanem politikusok, üzletemberek, újságírók és IT-szakemberek, akik fiktív produkciók fedésében utaztak ki, majd eltűntek. Egy vidéki önkormányzati képviselő például úgy hagyta el az országot, hogy egy sportcsatorna stábtagjaként szerepelt a dokumentumokban, amikor a Dinamo Kijev jótékonysági meccsét „kísérte” külföldre. Zelenszkij hivatalának köreiből pedig többen az ünnepi időszakban intéztek maguknak külföldi utakat, hivatalosan azzal az indokkal, hogy anyagot keresnek egy televíziós műsorhoz. Jaroszlav Zseleznyak képviselő szerint az ukrán kormány mindmáig nem hozott létre világos szabályokat a katonakorú férfiak határátlépésére, és ezt a kulturális minisztérium következetesen kihasználja.

Semmiféle ellenőrzés nincs arra nézve, hogy ezek a férfiak visszatérnek-e az országba vagy sem

– fogalmazott. Mint hozzátette:

Nem a figyelem felkeltése miatt hoztuk nyilvánosságra ezt az ügyet, hanem azért, mert ilyen esetek után a minisztereknek le kellene mondaniuk, nem pedig újabb utasításokat írni a határőröknek.

A kulturális tárca vezetője, Mikola Tocsickij korábban maga is elismerte, hogy minden ötödik külföldre utazó „kulturális küldött” soha nem tér vissza Ukrajnába.

Virágzik a kórházbiznisz

Mint arról lapunk is beszámolt, a kulturális minisztérium trükközéseinél is elterjedtebb módszer a hamis orvosi igazolások használata. A Cserkaszi és Ternopil megyében feltárt ügyek rávilágítanak, hogy a hadköteles férfiak akár 8–20 ezer dollárt is fizettek azért, hogy katonai alkalmatlanságot igazoló dokumentumot kapjanak. Az ukrán nyomozóhatóságok szerint jól szervezett hálózatok működtek, amelyekben orvosok, katonai adminisztrátorok és közvetítők dolgoztak össze, havi szinten akár 100–150 ezer dolláros bevételt termelve. A rendszer ipari szintű működését az is mutatja, hogy az orvosok mellett a katonai bizottságok titkárai szedték be a pénzt, egyeztették az időpontokat és intézték az adminisztrációt.