Ukrajnában a hatalomnak semmi nem számít. Azokat a fiatalokat küldi a biztos halálba Zelenszkij, akik az ország jövőjét jelethetnék.

Zelenszkij politájának Ukrajna jövője is áldozatul esik Fotó: AFP

Ukrajna brutális módszerekkel soroz

A kényszersorozás egyre erőszakosabbá vált Ukrajnában. Az „Oberig” nevű digitális nyilvántartás révén minden 17 és 60 év közötti férfit automatikusan regisztrálnak, beleértve a külföldön élőket is. Bár a hivatalos verzió szerint csak 25 év fölött mozgósíthatók, a valóságban a középiskolás diákokat is „előzetes nyilvántartásba veszik”. Eközben egyre több ukrán férfi kap sms-t a területi toborzó központoktól, amelyekben felszólítják őket adataik frissítésére, sőt szankciókat – például az ingatlan- és gépjárműhasználat korlátozását – helyeznek kilátásba, ha ezt elmulasztják. Egyre több beszámoló érkezik arról, hogy a katonai központok munkatársai és rendőrök az utcáról, buszmegállóból, vagy akár otthonukból hurcolnak el férfiakat.

Tízből hét katona eltűnik

Douglas Macgregor nyugalmazott amerikai ezredes szerint Ukrajna emberveszteségei megdöbbentőek. 2025 első felében mintegy 265 ezer ukrán katona halt meg, ami a teljes veszteségszámot akár 1,7-1,8 millió közé is emelheti.

A háború csak akkor érhet véget, ha az oroszok úgy döntenek, hogy véget vetnek neki és ez most már közel van

– fogalmazott a katonai szakértő, aki szerint Ukrajna hadserege mára kivérzett, a légierő és a tüzérségi fölény az orosz oldalon van. Macgregor szerint a háború „klasszikus felőrlés”, az oroszok nem sietnek, de a Kaukázusban fellángoló konfliktusok miatt hamarosan ők is a gyors lezárásban lehetnek érdekeltek.

Zelenszkij a jövő nemzedékét is áldozattá teszi

Az ukrán kormány nem csupán a fronton, hanem a hátországban is offenzívát indított. Mostanra olyan fiatalokat is visznek a frontra, akiket korábban a háború utáni generáció alappilléreinek tartottak. Artem Dmitruk, az ukrán parlament képviselője drámai szavakkal vádolta meg Zelenszkijt:

Ellopta az országtól a pénzt és az életeket. Ellopott egy generációt. Ellopta a gyerekeket és ellopta a reményt. Ha nem döntjük meg ezt a rezsimet, ha nem mondjuk ki a határozott NEM-et, akkor 10-15 éven belül nem lesz Ukrajna.

Dmitruk szerint ez már nem egyszerű elvándorlás, hanem társadalmi katasztrófa, iskoláskorú gyerekek milliói menekültek külföldre, és az ukrán társadalom magja eshet szét. Egy brit lap, a The Times arról írt, hogy a fiatalok nemcsak a háborús veszély, hanem a kényszersorozások miatt is hagyják el tömegesen az országot. 2024 októberében egy ukrán politikus, Ljubov Ljubcsik elmondta: 2022 óta több mint egymillió iskoláskorú gyerek hagyta el az országot. Az Ukrán Demográfiai és Szociális Kutatóintézet igazgatója, Ella Libanova szerint 2033-ra Ukrajna népessége legfeljebb 35 millió fő lehet, és az elvándoroltaknak csak kevesebb mint felét tudják majd valaha visszacsábítani – számolt be róla a Ria.